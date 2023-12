Avant la réception de Clermont dimanche, Chancel Mbemba a tenu à faire passer un message clair à ses coéquipiers de l'Olympique de Marseille.

OM : Chancel Mbemba botte en touche l'argument de la fatigue

A peine la défaite de face à Brighton digérée que l'Olympique de Marseille doit déjà retrouver la Ligue 1. Les Phocéens reçoivent ce dimanche Clermont à l'occasion de la seizième journée pour tenter de se remettre de l'échec en Ligue Europa. Cette confrontation face aux Clermontois intervient seulement trois jours après le voyage en Angleterre. Pour Chancel Mbemba, il n'est pas question de faire de la fatigue une excuse. En conférence de presse, le défenseur central a tenu à rappeler les conditions dans lesquelles il se déplace en Afrique alors qu'il joue tous les matchs. Loin de se trouver des excuses, le Congolais préfère parler sur le terrain. Même si la défaite à Brighton fait mal, il faut relever la tête et aller de l'avant a fait savoir Chancel Mbemba.

Chancel Mbemba et la réception de Clermont

Actuel sixième de Ligue 1, l'OM regarde vers le haut du tableau et une victoire contre Clermont ne ferait que du bien à toute la bande à Gennaro Gattuso. Avant la réception des Auvergnats, Chancel Mbemba rassure et assure qu'ils ont bien récupéré pour mieux préparer le duel face à Clermont. Si au Vélodrome les Phocéens sont difficiles à jouer, ils ont également souvent du mal face aux Clermontois. Le match du dimanche sera donc difficile et l'international congolais le sait, puisque les deux équipes se sont neutralisées 0-0 la saison dernière, comme il l'a rappelé.

Auteur de trois buts sur les sept derniers matchs avec l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba est monté en puissance ces dernières semaines. Son apport dans les tâches offensives n'est pas une surprise. L'ancien joueur du FC Porto a rappelé qu'il marquait déjà en Afrique, ce dont aura encore plus besoin l'équipe dimanche à 17h05 pour venir à bout de Clermont, même si Pierre-Emerick Aubameyang sera encore très attendu.