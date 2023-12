Blessé lors du déplacement de l'OM à Brighton, en Ligue Europa, Renan Lodi n'a finalement rien de grave.

L'Olympique de Marseille n'était pas revenu de Brighton uniquement avec la défaite (1-). Les Phocéens ont perdu Renan Lodi sur blessure au cours de cette rencontre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le latéral gauche brésilien a dû quitter ses coéquipiers après avoir senti une douleur au niveau de la cuisse, remplacé par Amir Murillo. Cependant, d'après La Province, c'était finalement une petite frayeur pour Gennaro Gattuso. Selon le média, sa sortie n'était qu'une précaution du staff technique de l'OM. Il devrait tout de même manquer la réception de Clermont samedi à 17h05.

Des forfaits de taille pour Gennaro Gattuso

Après la frustrante défaite à Brighton, l'OM doit déjà relever la tête. La défaite a fait mal d'autant plus qu'elle empêche les Phocéens de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, et les oblige à prendre par la case des barrages. Mais pour la réception de Clermont samedi pour le compte de la seizième journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso doit faire sans plusieurs joueurs clés, en plus de Renan Lodi, déjà suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Tout comme Lodi, Jonathan Clauss est lui aussi suspendu alors que Valentin Rongier est blessé. Des forfaits pas vraiment fameux pour l'Olympique de Marseille qui est relancé dans la course à la qualification en compétitions européennes la saison prochaine. Ils sont actuellement sixième avec 23 points et n'ont perdu qu'un de leurs cinq derniers matchs en championnat.