L'Olympique de Marseille a prévu de se renforcer cet hiver. En ce sens, Mehdi Benatia serait sur la piste d'une jeune pépite en Turquie.

Mercato OM : Les trois chantiers de Mehdi Benatia

En pleine renaissance sous les ordres de Gennaro Gattuso, l'Olympique de Marseille fera bientôt face à une flopée d'absences dans son effectif en janvier. Au moins quatre joueurs devraient quitter le club pour rejoindre leurs différentes sélections à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'agit notamment de Chancel Mbemba, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Pape Alassane Gueye et Iliman Ndiaye. Pour faire face à ce nombre important de départs, Mehdi Benatia a identifié trois secteurs à renforcer dans son effectif. Il s'agit des postes de latéral gauche, de milieu de terrain et d'ailier. Le Marocain et le président du club, Pablo Longoria, travaillent à fournir des renforts à Gattuso dès cet hiver.

Mehdi Benatia voudrait rapatrier Yusuf Sari

En attendant l'ouverture du prochain mercato, les rumeurs annoncent l'OM sur plusieurs pistes. Si le club phocéen n'a clairement pas révélé ses priorités, une source a déjà dévoilé l'une des pistes de Mehdi Benatia. Il s'agit du président de l’Adana Demirspor, Murat Sancak. Le dirigeant turc a déclaré que le club français est intéressé par la signature de Yusuf Sari. Il s'agit d'un ailier de 25 ans passé par le centre de formation du club phocéen. Malheureusement, il n'a connu qu'une seule apparition en équipe première de l'OM. Mais depuis son départ en Turquie en 2019, le natif de Martigues a nettement progressé, au point de compter déjà quatre sélections avec l'équipe nationale turque.

Vers un duel olympien pour Yusuf Sari

Si l'OM a besoin de renforts, l'Olympique de Marseille est aussi dans une obligation de recruter pour relever le niveau de son équipe. Alors que Mehdi Benatia est annoncé sur la piste de Yusuf Sari pour Marseille, David Friio serait aussi sur le coup pour les Gones. De quoi annoncer un duel olympien pour le jeune ailier turc. Cependant, ils ne sont pas les seuls sur le coup puisque le président de l’Adana Demirspor a annoncé que le Zenit rêve aussi très sérieusement du joueur, tout comme le Stade Rennais. Avec l'intérêt qu'il y a autour de Sari, Murat Sancak assure que ce serait une grosse erreur de le garder s'il souhaite partir.