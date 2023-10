Le coach de Lille OSC, Paulo Fonseca (50 ans, 52 matchs sur le banc lillois) s’est prononcé sur son avenir ainsi que les réalités de la situation à Lille cette saison.

Mercato : Le coach lillois s'exprime sur son avenir

Ces derniers jours, Paulo Fonseca a été annoncé sur le départ de Lille. Le technicien portugais a même été présenté comme étant une cible de l’OL où John Textor cherche à le recruter pour diriger son équipe. Présent sur le plateau de Star Chat , le technicien des Dogues s’est montré concentré sur ses objectifs avec son club.

Il s’est préoccupé de comment atteindre les objectifs de son club en affirmant que «l'objectif principal » de Lille cette saison est « d’atteindre les compétitions européennes », ce qui suppose un ciblage d’une des 4 premières places du classement de Ligue 1 à la fin de la saison.

Mais le coach lillois n’oublie pas de noter ses difficultés en rappelant que son équipe avait vendu beaucoup plus de joueurs lors du dernier mercato. « Vous savez, Lille était - je pense - l'un des clubs qui ont vendu le plus de joueurs ces dernières années. Et c'est un objectif du club de promouvoir des joueurs, promouvoir les jeunes joueurs. Et atteindre les compétitions européennes est l'objectif principal. »

Les objectifs du LOSC, seules préoccupations de Fonseca

Et là où les fans lillois vont trouver leur compte dans la déclaration de leur entraîneur, c’est lorsqu’il affirme malgré les difficultés de « se battre contre le PSG, l’Olympique de Marseille ou l’As Monaco » que c’est son travail de tout mettre en œuvre pour atteindre « les objectifs » qui lui ont fixé ses dirigeants. Il travaille sur la manière d'y parvenir et est donc très concentré dans son travail à Lille malgré les rumeurs de son possible départ.

Il faut noter que les Dogues figurent cette saison à la 7e place au classement de Ligue 1 après 8 journées. Le club nordiste compte 3 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites.