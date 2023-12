Alors qu'il fait le bonheur de l'OM depuis quelques saisons, Chancel Mbemba aurait bien pu rejoindre l'Arabie Saoudite avec un contrat millionnaire.

OM : Chancel Mbemba a rejeté un pont d'or pour rester à Marseille

Le défenseur central congolais est un joueur de l'Olympique de Marseille depuis la fin de son contrat au FC Porto. Chancel Mbemba est arrivé libre et est devenu aujourd'hui un cadre du vestiaire phocéen. Grâce à ses bonnes performances, il a su s'imposer en Ligue 1, au point de bénéficier d'une place dans l'équipe-type de la saison 2022-2023. De quoi attirer à nouveau les intérêts de ses prétendants d'avant. Parmi eux, une offre venue de l'Arabie Saoudite qui aurait pu faire déménager Mbemba. Mais le défenseur de 29 ans est visiblement plus attaché à la citée phocéenne pour succomber à la tentation, d'autant plus qu'il est rentré d'une autre dimension sous Gennaro Gattuso.

Le choix du cœur pour Chancel Mbemba

Dimanche La Provence a fait des révélations sur l'offre agitée en vain devant Chancel Mbemba. Sans pour autant donner des chiffres, le quotidien parle d'un pont d'or qui a été proposé au Congolais pour « racheter ses deux années de contrat restantes avec l'OM ». un salaire défiant toute concurrence attendrait le défenseur central qui n'a pas cédé en revanche. Il n'a pas pris trop de temps pour se décider, tout ayant été réglé en moins d'une journée selon la source. Mbemba a préféré rester et poursuivre son aventure avec l'Olympique de Marseille et ne pas succomber à la tentative d'un contrat lucratif.

Laisser ses traces à Marseille

Du haut de ses 29 ans, Chancel Mbemba ne manquait pas d'arguments pour s'offrir un challenge en Arabie Saoudite avec un contrat très juteux. Et ce d'autant plus qu'il venait de boucler plusieurs années de succès au FC Porto. Mais il a renoncé au privilège économique pour le plaisir du football. Ce qui fait de lui quelqu'un d'extraordinaire, selon son ami intime, Jean-François Lenvain. Il assure que Mbemba n'est pas un mercenaire d football puisqu'il a bâti sa carrière sur la stabilité, laissant ses traces partout où il est passé. Et c'est bien ce qu'il compte faire aussi à Marseille.