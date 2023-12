L’UEFA a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce lundi et le PSG a hérité de la Real Sociedad. Nasser Al-Khelaïfi a commenté cette affiche.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi impatient de rencontrer la Real Sociedad

Alors que le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City se dressaient sur son chemin, le Paris Saint-Germain a finalement hérité de la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des Champions, avec le match aller au Parc des Princes. Une confrontation inédite puisque le club basque n'a jamais croisé la route des Rouge et Bleu. Mais le collectif entraîné par Imanol Alguacil a terminé en tête et invaincu de sa poule, devant l'Inter Milan, le Benfica Lisbonne et le RB Salzbourg. Un tirage compliqué, mais les pensionnaires du Stade d'Anoeta comptent bien rendre les choses difficiles au PSG, selon les propos de leur président Jokin Aperribay.

De son côté, son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi a affiché son impatience de disputer cette double confrontation. « La Real Sociedad est un club magnifique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe, et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien, qui seront de grands moments », a confié le président du PSG sur le site officiel de son club.

Le Paris SG connait son calendrier pour les 8es de finale

Quelques heures après le tirage au sort, l’UEFA a dévoilé le calendrier des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le Paris SG sera une fois de plus concerné un 14 février. Une date qui ne porte pourtant pas chance aux Rouge et Bleu par le passé. En effet, depuis le début de l'ère QSI, le Champion de France en titre n’est jamais parvenu à atteindre les quarts de finale en disputant son match aller de la Coupe aux grandes oreilles un jour de Saint-Valentin. Le PSG de Luis Enrique recevra donc la Real Sociedad le mercredi 14 février puis ira à San Sebastian pour le match retour le mardi 5 mars.