À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes bougent à l’OM avec la confirmation d’une importante signature en interne.

Mercato OM : Pablo Longoria va s'offrir les services d’Ali Zarrak

Le mercato hivernal s'annonce agité du côté de l'Olympique de Marseille, avec un Gennaro Gattuso affichant clairement son intention d'attirer de nouvelles recrues lors de cette fenêtre de transferts. L’entraîneur italien de l’OM a déjà identifié ses besoins pour cet hiver et attend au moins un nouvel ailier, un latéral gauche et un milieu de terrain pour le renforcement de l'effectif marseillais. En attendant, la direction de l'OM poursuit la reconfiguration de son organigramme.

Moins d'un mois après la nomination de Mehdi Benatia en tant que coordinateur sportif, le club phocéen s'apprête à accueillir un nouvel élément au sein de sa cellule de recrutement. En effet, selon les informations confirmées par le compte La Minute OM, Ali Zarrak est sur le point de parapher un accord avec l'Olympique de Marseille.

Ali Zarrak, une expérience de courte durée à Lorient

Ayant fait ses preuves au Havre et à l'AJ Auxerre, Ali Zarrak avait rejoint le FC Lorient l’été dernier en tant que coordinateur du recrutement. Cependant, son séjour chez les Merlus a été de courte durée. Le club breton a récemment décidé de mettre fin à leur collaboration, seulement sept mois après son arrivée. Son départ acté de Lorient, Ali Zarrak s’apprête ainsi à rejoindre la cellule de recrutement de l'OM.

Son arrivée à Marseille semble inévitable et ne dépend plus que de quelques détails administratifs. L'expérience préalable de l’ancien Havrais dans le domaine du recrutement, combinée à sa connaissance du football français, devrait apporter une valeur ajoutée à l'équipe marseillaise dans le processus de sélection des nouvelles recrues. La direction de l'OM est visiblement déterminée à renforcer tous les aspects du club pour atteindre ses objectifs en seconde partie de saison. Le président Pablo Longoria et son équipe travaillent dans ce sens et explorent plusieurs pistes pour le prochain mercato.