Soucieux d’étoffer sa cellule de recrutement de l'OM avant le mercato hivernal, Pablo Longoria est proche d’accueillir un renfort en provenance de Lorient.

Mercato OM : Pablo Longoria compte renforcer sa cellule de recrutement

L'Olympique de Marseille, déterminé à accroître sa compétitivité en seconde partie de saison, compte profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour renforcer son effectif. Un ailier, un latéral gauche et un milieu de terrain sont espérés à l’OM durant le mercato de janvier. En attendant, la direction phocéenne a déjà amorcé des changements significatifs au sein de son organigramme.

Suite aux départs de Javier Ribalta et David Friio sous la pression des groupes de supporters, le président Pablo Longoria a réagi rapidement en nommant Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif. Dans un rôle assez similaire avec celui de Luis Campos au Paris SG, l’ancien défenseur marocain bénéficie d'un pouvoir considérable pour orchestrer le prochain recrutement de l'OM. Et cette réorganisation interne ne s'arrête pas là, puisque l’OM s’apprête à élargir sa cellule de recrutement avec l'arrivée imminente d'Ali Zarrak, selon les informations de Foot Mercato.

Ali Zarrak attendu à l’Olympique de Marseille

Même si son nom est peu connu du grand public, cet ancien recruteur du Havre et de l'AJ Auxerre avait rejoint Lorient l'été dernier dans le but de développer la cellule de recrutement des Merlus. Cependant, après seulement sept mois passés dans le Morbihan, Ali Zarrak devrait faire ses valises. Le média en ligne indique que son départ de Lorient serait déjà bouclé en interne et sa prochaine destination sera, sauf un énorme rebondissement de dernière, la cellule de recrutement de l'OM.

Si son arrivée venait à se concrétiser, Ali Zarrak apporterait son expérience et son expertise en matière de recrutement au service de Marseille. Son départ de Lorient semble déjà confirmé, avec Florian Delestrain, actuel responsable post-formation des Merlus, pressenti pour le remplacer. Ces changements démontrent par ailleurs la volonté du club présidé par Pablo Longoria de renforcer son équipe, tant sur le terrain qu'en coulisses, dans l'objectif d'améliorer les performances du club.