Parti à Pau FC en juin 2023, Luis De Sousa a livré quelques coulisses de son passage à l’ASSE, en tant que recruteur chez les Verts. Il évoque aussi le départ de Laurent Batlles de Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Luis De Sousa reconnaissant envers Saint-Etienne

Luis De Sousa a été recruteur pour l’ASSE pendant six mois, précisément du 1er janvier au 30 juin 2023. Il était encore sous contrat avec le club ligérien quand il a démissionné pour rejoindre Pau FC où il a été nommé directeur sportif. Pour L’Est Eclair, le technicien de 50 ans a évoqué sa difficile mission à Saint-Etienne, surtout pendant le mercato d’hiver de la saison dernière. « Il ne fallait pas se tromper et rééquilibrer l'équipe dans l'urgence, et donc recruter des joueurs qui allaient performer à ce niveau », a-t-il raconté, avant de déclarer : « Je suis très reconnaissant envers les gens qui m'ont fait confiance ».

Ayant rejoint le club palois, actuel 5e de Ligue 2 avec 5 point d’avance sur l’ASSE, Luis De Sousa assure qu’il ne regrette pas son départ du Forez, à la suite de l’offre de Bernard Laporte-Fray (Président de Pau FC). « Ce défi palois m'a intéressé car le club est en phase d'ascension. J'ai été sollicité pour l'accompagner dans son sportif. C'est ce qui me plaît avant tout », a-t-il expliqué.

Luis De Sousa estime que l'ASSE a laissé un très bon entraineur

Pour finir, le Franco-Portugais a livré son commentaire sur le limogeage de Laurent Batlles (48 ans) de Saint-Etienne, il y a deux semaines. Il dit avoir « travaillé en étroite collaboration » avec l'ex-coach des Verts, lors de la demi-saison 2022-2023. « Ce que m'inspire son départ de l'ASSE ? Un très bon entraîneur est sur le marché […] », a-t-il indiqué simplement.