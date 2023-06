Luis De Sousa a quitté la cellule de recrutement de l’ASSE et a signé à Pau. Il livre les raisons de son départ de Saint-Etienne, en plein mercato.

Mercato ASSE : Luis De Sousa parti de Saint-Etienne en raison de la vente

Après une demi-saison à l’ASSE, Luis De Sousa est parti du club ligérien où il avait débarqué en novembre 2022. Il avait été engagé en même temps que Jean Costa, au sein de la cellule de recrutement. Le technicien franco-portugais a même déjà trouvé un point de chute. Il est nommé directeur sportif de Pau FC en Ligue 2.

Lors sa présentation en conférence de presse, il a justifié son départ de Saint-Etienne. « Pourquoi ça n’a pas continué à Saint-Étienne, c’est une volonté personnelle, de perspective d’avenir », a-t-il expliqué. Tout le monde sait que le club est à vendre. Donc c’était du court terme. Je savais que la mission à court terme c’était le mercato de janvier. Il y avait aussi un mercato d’été à préparer. Et j’ai préféré un challenge, différent sur du moyen/long terme plutôt que du court terme. »

Luis De Sousa : « On a réussi le challenge de se maintenir avec l'ASSE »

Luis De Sousa s'est ensuite réjoui du travail qu’il a accompli à l’ASSE pour sauver le club menacé de relégation en National lors de son arrivée. « J’étais content et fier qu’on fasse appel à moi pour une mission qui n’était pas simple. Avec l’aide de mes collègues […] on a réussi le challenge de se maintenir avec Saint-Étienne, qui n’a rien à faire en Ligue 2. Donc l’année prochaine, ils sont en Ligue 2. Très bien, ça va remplir encore une fois de plus les stades en France, donc c’est super. Mais maintenant je suis palois. »

Luis De Sousa avait contribué au mercato hivernal canon de l’ASSE. Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou, Gauthier Larsonneur, Lamine Fomba, Kader Bamba et Dennis Appiah avait renforcé les Verts en janvier dernier.