Le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz, ce mercredi soir, a été marqué par un incident dans les tribunes, qui fait polémique.

PSG - Metz : Grosse polémique au Parc des Princes avec les supporters

Le Paris Saint-Germain s'est offert un large succès 3-1 mercredi soir à l'occasion de la dix-septième journée de Ligue 1. Une victoire qui consolide le club de la capitale dans son fauteuil de leader. Mais au moment où tout se déroulait bien pour les joueurs de Luis Enrique sur le terrain, certains supporters du PSG ont dû passer un mauvais moment dans les tribunes. La raison? Ils ont eu tort de se faire plaisir en chantant pour soutenir les joueurs sur le terrain. Ce qui leur a valu une expulsion de la tribune par la sécurité du Parc des Princes. Une image qui fait le tour des réseaux sociaux, pas forcément de quoi réjouir les supporters du PSG.

Une infraction qui vaut une sanction

Au Parc des Princes, il n'est pas permis à tout le monde de donner de la voix pour mettre de l'ambiance derrière les joueurs. La direction parisienne compte exclusivement sur le virage Auteuil et le CUP pour mettre une grosse ambiance dans l'enceinte. Ce qui n'est pas autorisé dans toutes les tribunes du Parc, notamment en tribune Boulogne. Dans cette tribune, chanter pour soutenir les joueurs peut valoir simplement une expulsion du stade. Les supporters en ont fait les frais mercredi lors de la réception du FC Metz, à l'occasion de la dix-septième journée de Ligue 1.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent une intervention de la sécurité du Parc des Princes qui fait sortir des supporters. Ce qui n'a pas empêché Kylian Mbappé et ses partenaires de s'imposer sur le terrain. Ceci grâce à un doublé de Kylian Mbabbé et un but de Vitinha.