Luis Campos a déjà commencé les grandes manœuvres pour le mercato du Paris Saint-Germain, avec le renouvellement de Presnel Kimpembe.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe officiellement prolongé

Soirée de bonheur pour le Paris Saint-Germain et Presnel Kimpembe. Dans la foulée de la victoire des Franciliens (3-1) face au FC Metz, le club a annoncé la prolongation du contrat de l'international français. Une marque de fidélité et de confiance de Nasser Al-Khelaifi envers le défenseur de 28 ans. Il est pourtant éloigné des pelouses de Ligue 1 depuis maintenant près d'un an pour raison de blessure au tendon d'Achille. Une blessure contractée lors d'une victoire à Marseille en février 2023. Ce qui n'empêche pas le Paris Saint-Germain de renouveler sa confiance à Presnel Kimpembe. Dans un communiqué mercredi, le club a annoncé avoir prolongé le joueur jusqu'en juin 2026.

Une nouvelle opération en vue pour Presnel Kimpembe

A moins d'un an de la fin du contrat de l'international français, il voit ainsi son aventure être prolongée de deux années supplémentaires. Depuis sa blessure, Presnel Kimpembe n'a toujours pas encore disputé un seul match avec le PSG cette saison. En le prolongeant, Luis Campos assure à Luis Enrique l'une des valeurs sûres de la défense parisienne. De quoi réjouir le joueur qui a réagi dans des propos relayés sur le site du PSG. Kimpembe s'est dit très heureux de poursuivre son histoire avec son club de cœur. Il remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée.

Dans les prochains jours, Presnel Kimpembe va subir une nouvelle opération pour sa blessure au tendon d'Achille. Ce qui annonce une nouvelle période de convalescence pour le joueur de 28 ans, qui espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible.