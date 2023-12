Désireux d'attirer Daichi Kamada à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria fait déjà face à son premier couac pour le Japonais.

Mercato OL : Daichi Kamada intéresse Longoria

L'Olympique de Marseille étudie toutes les options possibles pour son mercato en janvier prochain. S'il y a un poste où Gennaro Gattuso a besoin de renfort, c'est bien le milieu offensif. L'une des trouvailles du club français l'envoie sur la piste de Daichi Kamada. Le jeune joueur japonais évolue du côté de la Lazio Rome depuis six mois avec un contrat d'un an qu'il a signé l'été dernier. Lié au club italien jusqu'à la fin de cette saison, le milieu offensif serait un pari pour l'OM et Pablo Longoria. Le club phocéen envisage de tenter sa chance pour Kamada selon les informations de Il Messaggero. Sauf que rien ne sera facile pour la direction marseillaise dans cette course à la signature du joueur de 27 ans.

Daichi Kamada pas chaud pour l'OM

L'international japonais a rejoint la Lazio Rome en provenance de Francfort. Il était incontournable au sein du club allemand où il a passé quatre bonnes saisons. Mais depuis son arrivée en Serie, Daichi Kamada est loin d'être un élément clé dans le dispositif de Maurizio Sarri. Sous les ordres de l'Italien, il n'a disputé que 13 matchs pour un but marqué en championnat cette saison. En raison de son temps de jeu insuffisant, le Japonais serait prêt à tenter un nouveau challenge mais de préférence dans un club de Ligue des Champions. Un critère qui semble d'office écarter l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria pour cet hiver.

Le Japonais de 27 ferait même de la Liga sa préférence alors qu'il est aussi courtisé par Valence et la Real Sociedad. Le club basque est encore en course en Ligue des Champions avec un match de huitièmes de finale à disputer face au Paris Saint-Germain. Avec l'idée de retrouver, peut-être, son compatriote, Takefusa Kubo au club, Daichi Kamada pourrait finalement choisir l 'option de rejoindre la Sociedad. Ce qui serait un camouflet pour l'OM.