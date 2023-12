Moins de six mois après son arrivée à l’OM, Joaquin Correa est annoncé sur le départ. Pablo Longoria a fait une mise au point sur cette affaire.

Désireux de se montrer compétitif durant toute la saison, l’Olympique de Marseille travaille d’ores et déjà sur le mercato d’hiver. L’entraîneur Gennaro Gattuso a déjà fait part de ses besoins à sa direction et s’attend à plusieurs renforts cet hiver. Un milieu de terrain, un ailier et un latéral gauche sont espérés à l’OM durant cette fenêtre de transfert. Mais pour cela, il faudrait faire partir quelques joueurs. C’est dans cette perspective que le nom de Joaquin Correa est annoncé sur le départ.

Mercato OM : La mise au point de Pablo Longoria pour Joaquin Correa

L’international argentin peine à s’imposer au sein de l’effectif et son bilan à mi-saison est loin d’être encourageant. Depuis son arrivée en provenance de l’Inter Milan, le joueur de 25 ans n’a inscrit aucun but sous le maillot phocéen. Ce manque d’efficacité suscite alors diverses spéculations sur son avenir à l’OM. Certains médias avancent que Joaquin Correa pourrait voir son prêt à l’OM s’interrompre dès cet hiver.

Si cette information venait à se concrétiser, l’ancien attaquant du FC Séville deviendrait alors le quatrième joueur de l’ère Pablo Longoria à quitter Marseille, six mois après son arrivée. Il intégrerait alors la même catégorie que celle de Cédric Bakambu ou encore Luis Suarez. Mais le président de l’OM a vite démenti cette rumeur grandissante, assurant qu’aucun départ n’était planifié cet hiver. « Il n'y a pas de joueur comme Luis Suarez où son départ était acté lors du dernier mercato d'hiver », a-t-il indiqué.

Pablo Longoria affirme que l'OM n’a pas besoin de vendre cet hiver afin de financer l’arrivée de nouveaux joueurs. Il assure tout de même que son club reste très attentif aux opportunités qui peuvent se présenter. Il indique que le club est prêt à prendre des décisions si cela peut contribuer à l'amélioration de l'effectif. Cela peut inclure des départs ou des arrivées de joueurs. Enfin, le président de l'OM souligne que la politique de transferts est toujours alignée sur les souhaits et les besoins du coach, soulignant l'importance de la cohérence entre la direction sportive et son entraîneur.