Florent Ghisolfi a fait un point sur le mercato hivernal de l’OGC Nice. Il a tranché aussi la question sur l’avenir de Youcef Atal.

Deuxième de Ligue 1 à la mi-saison, l’OGC Nice marche au super. Le club azuréen a fini en tête du classement de la meilleure défense, avec seulement 9 buts concédés en 17 journées. A ce stade du championnat, le Gym est qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue des champions. Mais le club va quand même renforcer son équipe en janvier, afin de lui permettre de tenir sa place sur le podium, pendant la phase retour si décisive.

D’ailleurs, plusieurs joueurs de l’OGC Nice seront absents pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ce sont notamment : Terem Moffi (Nigeria), Jérémie Boga (Côte d'Ivoire) et Hicham Boudaoui (Algérie). Francesco Farioli s'était inquiété en évoquant « six ou sept joueurs concernés ».

Mercato : Ghisolfi assure qu'aucun joueur majeur ne sera transféré

Quant à Florent Ghisolfi, il a surtout mis l’accent sur l’objectif de stabilité, dans Nice-Matin. La direction niçoise est donc d’accord pour ne pas vendre de joueurs pendant ce mercato d’hiver. Elle compte garder son équipe, « au moins les joueurs majeurs », comme l’a indiqué le directeur sportif des Aiglons. « Peut-être qu’on fera un ou deux prêts de jeunes joueurs en manque de temps de jeu », a-t-il annoncé par la suite.

Malgré cette mise au point, Foot Mercato annonce l’intérêt de Stuttgart pour Evann Guessand (22 ans). Le club de Bundesliga aurait coché le profil de l’attaquant niçois, pour prendre la place de Sehrou Guirassy très convoité et annoncé sur le départ.

L'OGC Nice attend la décision de justice pour Youcef Atal

Pour finir, Florent Ghisolfi a fait le point sur la situation de Youcef Atal (27 ans). Il apprend qu’aucune décision n’a été prise concernant le défenseur niçois, en dehors de sa suspension jusqu’à nouvel ordre. « Rien n’est acté. Il y aura d’abord une décision de justice, puis la Coupe d’Afrique des Nations », a laissé entendre le dirigeant. « Aujourd’hui, il est sous contrat. Pour la suite, on verra », a clarifié Ghisolfi.

Pour rappel, Youcef Atal est jugé pour provocation à la haine raciale, à raison de la religion. Cela pour avoir relayé le message d'un prédicateur palestinien, appelant à « un jour noir pour les juifs », dans une vidéo. Le tribunal rendra son verdict le 3 janvier, alors que le parquet a requis 10 mois de prison et 45 000 € d'amende à l’encontre du défenseur algérien de l’OGC Nice.