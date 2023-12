Alors qu'il souhaite un attaquant en plus cet hiver pour l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a reçu une nouvelle qui conforte son envie.

Mercato ASSE : Karim Cissé officiellement sélectionné pour la CAN 2023

Septième de Ligue 2 après 19 journées, l'AS Saint-Étienne veut bousculer son effectif cet hiver. Comme pour de nombreux clubs français, la raison est la suivante : la Coupe d'Afrique des Nations va le priver de plusieurs joueurs majeurs. Dylan Batubinsika est déjà certain de disputer la compétition avec la RD Congo. Un autre élément suit officiellement son chemin ce dimanche.

Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée, a choisi Karim Cissé parmi les 25 joueurs qui l'accompagneront à la CAN. Une première pour l'attaquant de 19 ans, récompensé de ses apparitions intéressantes avec les Verts. S'il n'a pas été encore décisif, Karim Cissé a pris part à 9 rencontres dont 8 de Ligue 2. Cette nouvelle devrait inciter la direction de l'ASSE à travailler sur un renfort offensif. Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko sont également susceptibles d'être appelés pour la CAN, ce qui laisserait un grand vide au sein de l'attaque stéphanoise.

Irvin Cardona et Opa Nguette, cibles potentielles de l'ASSE

De son côté, Olivier Dall'Oglio est d'accord pour orienter les recherches vers des attaquants. L'entraîneur de l'ASSE est également inquiet de l'arrivée rapide de la CAN. « La CAN ? C’est un sujet, c’est clair. Tous les clubs ont ce problème-là et sont obligés de l’anticiper obligatoirement » explique-t-il dans des propos rapportés par EVECT.

Pour renforcer le club forézien, Loïc Perrin a déjà plusieurs cibles en tête. Si Ilan Kebbal (Paris FC) en faisait partie, celui-ci reste inaccessible car indispensable pour la formation francilienne. En revanche, le coordinateur sportif des Verts peut encore y croire pour Irvin Cardona et Opa Nguette selon PeupleVert. Le premier connaît parfaitement Olivier Dall'Oglio, pour l'avoir côtoyé lors de leurs passages au Stade Brestois. Désormais au FC Augsbourg en Bundesliga, le buteur de 26 ans joue peu et a même été envoyé en réserve. De son côté, Opa Nguette est sans club depuis juillet dernier, et une pige aux Émirats arabes-unis.