Courtisé de près l'été dernier, Kevin Danso a choisi de rester au RC Lens. Mais le mercato hivernal acte la venue de nouveaux prétendants.

Mercato RC Lens : Kevin Danso plaît en Premier League

Si le RC Lens réalise un bon début de saison, c'est en grande partie grâce à lui. Titulaire à 21 reprises sur 23 matchs possibles, Kevin Danso est tout simplement l'un des piliers essentiels de la défense du club artésien. Grâce à ses performances, les Sang-et-Or font bonne figure dans les différentes compétitions qu'ils disputent. Le RCL de Franck Haise est septième de Ligue 1 après 17 journées, à 2 points de l'Europe. Il a également fini troisième de son groupe de Ligue des Champions, et affrontera le SC Fribourg en seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Mais ces débuts remplis de succès n'ont pas que des effets positifs. Les supporters peuvent craindre son départ car le mercato hivernal approche à grands pas. Plusieurs clubs comptent bien s'arracher le taulier de 25 ans selon Foot Mercato. En Premier League, deux équipes de milieu de tableau ont de l'intérêt pour lui.

Kevin Danso était proche de Naples l'été dernier

La direction du RC Lens a de quoi s'inquiéter pour son avenir, bien que les clubs mentionnés ne soient pas européens. Kevin Danso avait été sensible aux avances de Naples l'été dernier, qui avait failli l'enrôler. « J’étais proche de Naples parce qu’ils me voulaient vraiment. Et j’y ai vraiment pensé (à y aller) [...] » expliquait le joueur il y a quelques semaines à ce sujet.

Reste à savoir si le défenseur autrichien va finir par craquer cet hiver. Le RC Lens devrait tout faire pour le retenir, compte tenu de son importance pour les résultats de l'équipe. De plus, son éventuel transfert n'a absolument pas été prévu par Franck Haise, qui souhaite déjà des renforts à deux postes précis. L'entraîneur de 52 ans espère un milieu récupérateur capable d'évoluer en charnière centrale, ainsi qu'un latéral gauche pour pallier la blessure longue durée de Deiver Machado. De son côté, Kevin Danso souhaite pour le moment rester d'après le quotidien sportif.