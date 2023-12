Contraint de recruter cet hiver pour renforcer son équipe, la direction du RC Lens prépare un cadeau de Noël à cinq millions d'euros pour Franck Haise.

Mercato RC Lens : Alvaro Barreal bientôt Sang et Or ?

Au terme de la première partie de la saison en Ligue 1, le Racing Club de Lens a terminé sa course à la septième place. C'est la conséquence d'une défaite 2-0 concédée sur la pelouse de l'OGC Nice, après une belle série de 11 matchs sans défaite. En dépit du beau parcours réalisé en Ligue des Champions, Franck Haise sait qu'il aura besoin de renforts afin de mieux aborder la deuxième partie de la saison après la trêve hivernale. En ce sens, la piste menant à Alvaro Barreal est évoquée ces derniers jours. A en croire la presse locale aux Etats-Unis, le jeune défenseur argentin dispose d'un profil qui plairait bien à l'entraîneur des Sang et Or. Il serait un bon coût pour le club lensois, s'il venait à être signé dès cet hiver.

Un cadeau de Noel à 5M€ pour Franck Haise ?

Lens fait de la signature d'un piston gauche une priorité pour cet hiver. Le club est déjà privé de Deiver Machado blessé, avec un retour annoncé en février. Dans le même temps, Massadio Haïdara doit rejoindre les Aigles du Mali en janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire. Pour faire face à ce vide qui s'annonce dans les prochaines semaines, la direction pourrait attirer Alvaro Barreal sous les ordres de Chaise. Le joueur de 23 ans est dans la dernière année de son contrat à la franchise américaine du FC Cincinnati. Il vient de boucler une belle saison soldée par un bilan de 38 matchs disputés avec 7 buts et 7 passes décisives. Sa valeur marchande actuelle est estimée à cinq millions d'euros.

Lens dispose d'un argument pour réussir le coup avec une signature de Barreal. Il s'agit de Facundo Medina, qui sera un atout de taille dans l'adaptation de son compatriote.