A la recherche du successeur de Fabio Grosso, John Textor a essuyé un gros revers sur la piste d'un entraîneur de Ligue 1.

Mercato OL : Le sort de Pierre Sage scellé grâce à Will Still ?

Sorti de la zone de turbulence après une longue période difficile, l'Olympique Lyonnais n'est pas encore totalement au bout de ses peines. Désormais quinzièmes de Ligue 1, les Gones doivent se battre maintenant pour continuer à s'éloigner de la zone rouge afin d'assurer leur maintien. Une mission qu'ils semblent déjà avoir bien entamé depuis la nomination de Pierre Sage. Le Français a su récolter neuf points en trois matchs pour sortir l'OL de la 18e place. Sauf qu'entre-temps, John Textor poursuivait sa quête pour le recrutement d'un entraîneur titulaire, après le départ de Fabio Grosso. Mais si le président américain du club rhodanien réfléchit à maintenir Sage, ce serait aussi en partie grâce à Will Still, qui a dû rejeter l'appel lyonnais.

Will Still a snobé John Textor

Pour la succession de Grosso, la direction de l'Olympique Lyonnais ne veut pas faire les choses dans l'à peu près. En effet, le club veut signer un entraîneur expérimenté pour poursuivre la lutte pour le maintien. En coulisses, plusieurs profils sont mis en étude dont notamment celui de Bruno Genesio, finalement annoncé en Turquie, du côté de Besiktas. Ceci en dépit des discussions qui ont eu lieu entre les deux parties. Si la piste Jorge Sampaoli a été également évoquée, c'est vers Will Still que David Friio et John Textor se sont tournés. Celui qui est actuellement en poste au Stade de Reims a révélé avoir été contacté, dans une interview accordée à Het Nieuwsblad. Sous les ordres du Belgo-allemand, Reims a terminé la première partie de la saison en Ligue 1 à la huitième place. De quoi attirer forcément l'intérêt des dirigeants lyonnais.

Contacté, Will Still n'a pas donné une suite favorable à l'appel de John Textor. En effet, le jeune technicien de 31 ans n'a clairement pas envie de poursuivre son aventure en France s'il venait à quitter les Rémois. Il a confié avoir été contacté aussi par d'autres clubs comme Sunderland, Swansea et Rennes. Mais dans sa tête, il a des idées bien claires. Son « prochain club sera très probablement en Angleterre ».