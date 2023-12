La première réponse du club Azzedine Ounahi à la direction de l’Olympique de Marseille est tombée. Pablo Longoria s’est désormais à quoi s’en tenir concernant l’avenir du milieu de terrain.

Mercato : Azzedine Ounahi ne veut pas quitter Marseille cet hiver

L’OM veut dégraisser son effectif pendant le mercato hivernal. Le club phocéen sera pourtant privé de plusieurs joueurs, pendant la Coupe d’Afrique des Nations, dès janvier, notamment : Chancel Mbemba (RD Congo), Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Gueye (Sénégal), Amine Harit et Azzedine Ounahi (Maroc). Justement, le dernier a tranché la question de son avenir à Marseille avant de rejoindre la sélection nationale. Alors que l’OM cherche à se débarrasser de lui cet hiver, en cas d’offre le concernant, l’international marocain (18 sélections, 2 buts) aurait décidé ne de pas quitter le club provençal où il est arrivé il y a près d'un an.

La réponse du clan du milieu de terrain est révélée par le compte X La Minute OM. D’après ce dernier, « Azzedine Ounahi ne devrait pas partir de Marseille durant le mercato d’hiver ». « Il ne souhaite pas quitter l’OM en cours de saison », même si la rumeur d’une potentielle vente circule dans la cité phocéenne, comme l’indique la source.

OM : Azzedine Ounahi a pourtant du temps de jeu

Le joueur recruté à Angers SCO pour 8 millions d'euros, précisément le 29 janvier 2023, est lié aux Olympiens jusqu’à fin juin 2027. Et sa valeur marchande est en hausse. Il vaut désormais 12 millions d’euros sur le marché des transferts. Cette saison, Azzedine Ounahi (23 ans) a fait 11 apparitions en Ligue 1 et été titulaire à 9 reprises, dont 7 fois avec Gennaro Gattuso. Il a également joué 2 matchs lors des qualifications pour la Ligue des Champions et 4 dans la phase de poule de la Ligue Europa.