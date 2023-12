Youcef Atal vit sans doute ses dernières semaines à l’OGC Nice. Un prétendant pour le moins inattendu se manifeste pour son transfert.

Mercato OGC Nice : Aston Villa se positionne aussi pour Youcef Atal

Youcef Atal traverse actuellement une période délicate à l’OGC Nice, où il ne rentre plus dans les plans de sa direction. L’international algérien a en effet été sanctionné par les dirigeants niçois suite à la publication d’un message antisémite sur les réseaux sociaux. Ce geste lui a coûté une mise à l’écart du groupe des Aiglons jusqu’à nouvel ordre. Les dirigeants de l’OGC Nice, notamment l'actionnaire INEOS, envisagent son départ dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat.

Cette décision a alors rapidement alerté ses différents prétendants. Dernièrement, la presse turque révélait un rapprochement entre l’OGC Nice et le Besiktas en vue de boucler le transfert du latéral droit algérien. Mais de nouvelles informations émergent et ajoutent un peu plus de piment à ce dossier. Comme l’indique le média algérien Competition, un nouveau candidat, l’Aston Villa, s’active également en coulisse pour s’attacher les services du défenseur niçois. Les Villans, quête d’un nouveau renfort défensif, seraient même prêts à passer à l’offensive pour sa signature dès l’ouverture du mercato hivernal, prévue le 1er janvier prochain. Reste à savoir si cette future offensive portera ses fruits.

Youcef Atal encourt une lourde peine

Toutefois, la situation judiciaire de Youcef Atal reste un facteur clé pour son avenir. Le défenseur algérien est actuellement confronté à la justice française pour avoir relayé une vidéo incitant à la haine. Il encourt une peine de dix mois de prison avec sursis et une amende de 45 000 euros. L’issue de cette affaire influencera probablement les clubs intéressés. Ceux-ci attendront le verdict avant de concrétiser leur intérêt pour le joueur.

Par conséquent, l’avenir de Youcef Atal reste incertain, à la fois sur le plan sportif et judiciaire. Les prochains jours et semaines à venir permettront de connaitre sa prochaine destination, même si l'Aston Villa se tient prêt à saisir cette opportunité.