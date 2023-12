L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a élaboré un plan strict pour ses joueurs durant cette trêve, visant à maximiser leur préparation physique.

OM : Gennaro Gattuso met en place un programme très strict durant la trêve

Pendant cette trêve hivernale, les joueurs de l'Olympique de Marseille n'ont pas le luxe de se relâcher complètement. La Provence est catérgorique sur le sujet, en expliquant que l'entraîneur Gennaro Gattuso et son staff ont instauré des consignes strictes afin que les joueurs restent en forme durant cette période festive.

Un programme précis a en effet été mis en place à l’OM, avec des exercices de renforcement musculaire et de longues séances d'entraînement pour maintenir une endurance optimale. Ce suivi intensif vise à s'assurer que Samuel Gigot et ses partenaires ne reviennent pas à La Commanderie le 29 décembre hors de forme. D’autant plus que l'OM a un match important la semaine suivante.

Les Marseillais doivent se plier à des consignes strictes

Les Phocéens iront à Metz le 7 janvier 2024 pour affronter les amateurs de Thionville dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. L’OM devra impérativement s’imposer face à cette équipe largement à sa portée. Les Olympiens ont ainsi reçu des consignes spécifiques et sont tenus de suivre ces exercices sous la surveillance étroite des préparateurs physiques du club.

Même ceux qui ont choisi de s'exiler loin de Marseille pendant ces vacances, comme Renan Lodi parti au Brésil, ne sont pas exemptés de cet engagement envers leur condition physique. Gennaro Gattuso et son équipe très fermes sur ce point. Ce plan strict témoigne de l'importance accordée à la discipline et à la préparation physique au sein de l'OM. Cela reflète la détermination du club à maintenir ses joueurs au meilleur niveau possible pour les défis à venir.