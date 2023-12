En quête de renforts pour la deuxième moitié de la saison de l'OM, Mehdi Benatia ferme tout de même la porte à un milieu de terrain international marocain.

Mercato OM : Bilal El Khannouss proposé à l'OM

Sixième de Ligue 1 à la trêve hivernale, l'Olympique de Marseille a un objectif principal pour cette saison. Les Phocéens rêvent d'un retour en Ligue des Champions et veulent se donner les moyens d'y arriver. Pour réussir cette mission, les hommes de Gennaro Gattuso doivent continuer par remonter la pente pour un retour dans le Top 4. Mais avec plusieurs départs attendus en janvier à cause de la CAN 2023, Pablo Longoria est contraint de signer des renforts cet hiver. En ce sens, le nouveau conseiller sportif du dirigeant espagnol continue d'étudier les différents profils du mercato. Mehdi Benatia s'est même vu proposer Bilal El Khannouss. Âgé seulement de 19 ans, l'international marocain est un jeune très prometteur, évoluant à Genk, en Belgique. Il est même devenu un joueur essentiel dans le groupe de Walid Regragui avec le Maroc.

Mehdi Benatia dit non à Bilal El Khannouss

Présent dans le groupe des Lions de l'Atlas, le jeune milieu de terrain a joué un rôle prépondérant dans l'excellent parcours de son équipe à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il devrait également être retenu par Walid Regragui dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Proposé à l'OM, il ne devrait pas débarquer sur la Canebière. En effet, à en croire La Minute OM, Mehdi Benatia et la direction marseillaise auraient opposé un refus catégorique à la venue de Bilal El Khannouss. Cependant, la raison de ce rejet reste inconnue. Toutefois, tout porte à croire que la présence attendue du joueur de 19 ans chez les Lions de l'Atlas en janvier serait la principale cause de la décision des dirigeants du club marseillais.

Du haut de ses sept apparitions chez les Lions de l'Atlas, El Khannouss a une valeur marchande estimée à 22 millions d'euros. Alors que Gennaro Gattuso serait prochainement privé de plusieurs joueurs à cause de la CAN 2023, il est clair que le club ne voudra pas se renforcer avec une recrue qui ne viendrait probablement qu'en février.