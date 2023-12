Le nouveau conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, travaille sur son prochain recrutement. Il a activé deux nouvelles pistes en attaque.

Mercato OM : Mehdi Benatia déterminé à renforcer l’attaque de Marseille

Cet hiver, plusieurs gros clubs européens vont être particulièrement actifs sur le marché des transferts. C'est notamment le cas de l’Olympique de Marseille qui a constaté plusieurs carences au sein de son effectif. Certains postes ne sont pas doublés, tandis que d'autres seront tout simplement dépeuplés en début d’année 2024. On pense logiquement au secteur offensif de l’OM qui perdra durant plusieurs semaines Iliman Ndiaye, Ismaïla et Amine Harit en raison de la CAN 2023. À cela s’ajoute la blessure de Joaquin Correa.

Ces absences cumulées obligent donc la direction de l’OM à renforcer son attaque cet hiver. Il faudra obligatoirement attirer un nouvel ailier polyvalent, et ça, Mehdi Benatia l’a bien compris. Le nouveau conseiller sportif de l’OM est déjà à l’œuvre pour faire venir un nouveau renfort offensif cet hiver. Alors que les noms de Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) et Bilal El Khannouss (KRC Genk) ont circulé ces derniers temps à Marseille, les responsables phocéens ont d’autres cibles en ligne de mire.

Suso et Saïd Benrahma convoités à l’Olympique de Marseille

En effet, L’Équipe précise que la direction de l’OM a activé deux pistes pour le moins inattendues en attaque. Le premier nom est évoqué est celui de Suso (30 ans). L’ailier droit espagnol traverse une période mitigée au FC Séville. Il a disputé 19 rencontres de Liga cette saison pour 9 titularisations. L’attaquant expérimenté ne serait pas contre l’idée de changer de club dès cet hiver. L’Olympique de Marseille serait alors rapidement positionné pour tenter de le recruter. Les bonnes relations entre les dirigeants marseillais et leurs homologues andalous pourraient faciliter les négociations.

L'autre option envisagée par la direction de OM est Saïd Benrahma, l’attaquant polyvalent de West Ham. Capable d’évoluer sur les deux côtés et au poste de milieu offensif, son profil et ses qualités dans le secteur offensif correspondraient parfaitement au type de joueur recherché par Gennaro Gattuso. Reste à savoir si l’OM ira au-delà d’un simple intérêt pour le joueur algérien, convoité aussi par l'OL. Pour le moment, une chose est sûre, la direction phocéenne devra mettre la main à la poche, quelle que soit la cible choisie.