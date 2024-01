Pierre Sage et son groupe lyonnais ont repris les entraînements dimanche, mais avec l'absence de trois joueurs dont celle de Jeffinho.

Mercato OL : ça se confirme pour Jeffinho

Un an seulement après son arrivée dans le Rhône, Jeffinho doit déjà prendre la porte après une première saison décevante à Lyon. Le jeune attaquant brésilien n'a jamais pu réellement s'imposer dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Cette saison, il a disputé dix des dix-sept matchs de la première phase de la saison en Ligue, dont trois en tant que titulaire, 1 pour un seul but et deux passes décisives. Trop insuffisant pour permettre à John Textor d'être convaincu pour le conserver. Le Brésilien devrait donc retourner à Botafogo sous la forme d'un prêt jusqu'à fin décembre 2024, selon L'Equipe.

Si son départ avait créé des mécontents, les supporters seront sans doute très enchantés à l'idée de le voir signer son grand retour. Recruté à 10 millions d'euros, Jeffinho était le transfert le plus cher de l'histoire du club. Ce transfert serait fait à dessein puisque le Président d'Eagle Football Holding, John Textor, voudrait le rapatrier à Rio pour qu'il y dispute notamment la Copa Libertadores.

Deux autres absents à l'entraînement

Tout comme Jeffinho, Ernest Nuamah (20 ans, ailier) et Mama Baldé (28 ans, attaquant) ont manqué à l'appel à la reprise, après dix jours de vacances. Le Ghanéen et le Bissau-guinéen sont tous attendus respectivement avec le Maroc et la Guinée-Bissau pour la CAN 2023. S'il n'y a rien de concret, les deux joueurs pourraient ne plus retrouver leur place dans le groupe lyonnais. Pour rappel, Julien Sage est l'entraîneur de l'ASEC Mimosas.