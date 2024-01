Désireux de quitter le Stade Rennais cet hiver, Nemanja Matic est annoncé sur les tablettes de l’OL. Mais l’OM veut aussi convaincre le milieu de terrain.

Mercato Stade Rennais : Nemanja Matic veut déjà partir

Six mois seulement après son arrivée au Stade Rennais, Nemanja Matic veut quitter la Bretagne durant ce mercato hivernal. Déçu de son équipe et surtout affecté par le quotidien de ses enfants, qui, contrairement à ce que le SRFC avait promis lors des négociations pour son arrivée durant l’été, ne sont toujours pas inscrits dans une école internationale. Après le départ surprise du coach Bruno Genesio en novembre dernier, l’ancien joueur de Chelsea souhaiterait lui aussi mettre les voiles et l’aurait déjà signifié à la direction rennaise, notamment au directeur sportif Florian Maurice.

Alors que les dirigeants du club breton font le pressing auprès de leur joueur de 35 ans, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais travaillent en coulisses pour l’attirer dans leurs rangs respectifs. Toujours privé de Valentin Rongier blessé, et confronté aux absences de Pape Gueye (Sénégal) et d’Azzedine Ounahi (Maroc) partis disputer la CAN, Gennaro Gattuso a exprimé le besoin de disposer d’un nouvel élément dans son entrejeu. L’OM envisagerait donc la piste Matic, selon Ouest-France, qui précise toutefois que l’OL tient la corde dans ce dossier.

L’OL en pole position pour Nemanja Matic

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, John Textor et les décideurs lyonnais auraient fait de l’expérimenté milieu de terrain serbe une priorité pour ce mois de janvier. Toujours selon la même source, le protégé de Julien Stephan n’était déjà pas contre un transfert à l’Olympique Lyonnais. Ouest-France note cependant que l’OM serait également intéressé par l’ancien de Manchester United. Pablo Longoria, le président du club phocéen, se serait renseigné et pourrait même rafler la mise dans ce dossier. Même si le prix réclamé pour le transfert de Matic (au moins 2 millions d’euros, ne peut pas constituer une montagne insurmontable pour l’OM, le salaire imposant du numéro 21 rennais pourrait compliquer la tâche aux Marseillais avec l'encadrement de leur masse salariale par la DNCG.