L’OL pourrait réussir un gros coup en recrutant Nemanja Matic au Stade Rennais cet hiver. Les échos en provenance de Rennes tendent vers le départ du milieu de terrain.

Mercato : Nemanja Matic demande à quitter le Stade Rennais

Informé du mal être de Nemanja Matic à Rennes, l’OL s’est positionné rapidement pour l’attirer à Lyon cet hiver. Le club rhodanien pousse ses pions pour le recruter le milieu de terrain qui ne serait pas épanoui en Bretagne. L'information révélée par L’Equipe, la semaine dernière, se confirme depuis l’ouverture officielle du mercato. D’après Ouest-France, le joueur recruté à l’AS Rome l’été dernier a informé la direction du SRFC de son envie de départ.

Alors que son contrat est valide jusqu’en juin 2025, il veut déjà quitter Rennes où lui et sa famille n’ont pas réussi leur intégration. Nemanja Matic a certes repris les entrainements avec l’équipe dirigée par Julien Stéphan, mais il n’aurait plus trop la tête au Stade Rennais.

Une bonne nouvelle pour John Textor et l'OL

L’OL devrait profiter de la situation de l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United en Bretagne pour le récupérer. La direction et le staff technicien rennais ne souhaitent pas voir partir un joueur si important de son équipe, mais ils devraient être contraints de le laisser partir, s'ils sont convaincus qu'il n'est plus impliqué entièrement dans le projet du club. En cas de propositions intéressantes sur leur bureau, les responsables bretons pourraient trouver une porte de sortie au joueur de 35 ans. Pour rappel, Nemanja Matic a été acheté à 2,5 millions d’euros à la Roma en aout 2023 et vaut 3,5 millions d’euros sur le marché des transferts.

Quant à John Textor, il a prévu un budget de plus de 50 millions d’euros pour le recrutement en janvier. Si le président de l’OL trouve un accord avec son homologue du Stade Rennais, il devra convaincre Nemanja Matic de rejoindre un club qui ne joue pas la coupe d’Europe, en lui faisant une offre salariale intéressante et en créant les conditions de son épanouissement à Lyon.