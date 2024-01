Le RC Lens se prépare déjà à faire face au départ de Kevin Danso l'été prochain. Le club artésien étudie déjà la piste d'un défenseur central autrichien.

Mercato RC Lens : L'après Kevin Danso se prépare déjà

L'aventure entre le Racing Club de Lens et Kevin Danso devrait s'arrêter l'été prochain. Le défenseur central autrichien arrive en fin de contrat et ne devrait pas renouveler puisqu'il dispose déjà d'un bon de sortie qui lui est promis. Ceci après avoir reporté son départ qui était presque acté l'été dernier. Chez les Sang et Or, c'est déjà le moment d'anticiper sur l'après de Danso afin de lui trouver un remplaçant crédible. Parmi les nombreuses pistes que le club lensois étudie actuellement, l'une d'elles mène en Autriche, plus précisément du côté du Rapid Vienne. Il s'agit de Léopold Querfeld, un jeune défenseur central âgé seulement de 19 ans mais qui réalise une très bonne saison dans la Bundesliga autrichienne. Devenu une référence à son poste, il a un profil qui plairait énormément à Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens.

Lens a de la concurrence pour Léopold Querfeld

Le départ du natif de Kevin Danso est donc plus qu'une évidence à Lens. Mais les dirigeants ne comptent pas perdre de temps. Pour s'offrir Léopold Querfeld à la succession du natif de Voitsberg en Autriche, ils devront débourser la somme minimum de 3,5 millions d'euros. Le joueur de 19 ans s'est révélé notamment lors du dernier duel face aux Bleuets en étant un véritable mur devant Elye Wahi. Il est présenté comme un défenseur solide dans les duels, très propre à la relance mais aussi bon dans le jeu court que dans le jeu long. En grande progression, il ferait un bien fou à une équipe comme le Racing Club de Lens, qui sait réaliser les bons coups sur le mercato. Cependant, les Lensois doivent s'attendre à une grosse concurrence pour Léopold Querfeld.

En plus du Racing Club de Lens, quatre autres clubs s'intéresseraient au profil du très prometteur Léopold Querfeld. On parle des Allemands de Hoffenheim, des Italiens de l'Atalanta Bergame et surtout des Français du LOSC et du RC Strasbourg qui suivent tous la piste du jeune défenseur central autrichien.