En lutte avec l'OM pour Saïd Benrahma, l'OL a désormais carte blanche pour attirer l'Algérien après le retrait du club de Pablo Longoria.

Avant la trêve hivernale, il était clair à l'Olympique Lyonnais qu'il devrait y avoir des renforts en janvier. La première partie catastrophique que le club a connu a révélé les limites d'un effectif privé de plusieurs joueurs l'été dernier. Et ce en dépit de la volonté du club de les garder. Obligé d'apporter des renforts à l'effectif des Gones pour la deuxième partie de la saison, David Friio travaille à identifier les pistes crédibles et abordables à la direction lyonnaise. C'est ainsi que le nom de Saïd Benrahma est apparu sur les petits papiers de l'OL qui souhaiterait le signer cet hiver.

Si l'OM était un obstacle pour John Textor dans ce dossier, tout ne dépend désormais plus que du dirigeant américain lui-même. Pablo Longoria a en effet annoncé le retrait de son club de la course à Saïd Benrahma pour faute de moyen, alors que l'attaquant algérien a donné priorité à l'OM.

L'OM prépare son offre pour Saïd Benrahma

Pour aborder le mercato de janvier, l'Olympique Lyonnais dispose d'une enveloppe de 50 millions d'euros. Cependant, le club doit recruter intelligemment pour rester dans les cordes de ses moyens. D'après les informations du journaliste spécialiste du mercato, Ekrem Konur, John Textor préparerait sa première offre à envoyer sur la table de West Ham pour Saïd Benrahma. On parle d'un prêt avec une option d'achat obligatoire à la fin de la saison. Pour Pierre Sage, ce serait une belle pioche, d'autant plus que l'Algrien ne jouera pas la CAN 2023 avec les Fennecs. Alors qu'il est en manque de temps de jeu, il tient une belle occasion de se relancer en Ligue 1.