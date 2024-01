Impacté par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le RC Lens est en quête de renforts cet hiver. Un joueur du Benfica serait dans le viseur des Artésiens.

Mercato FC Lens : Le RCL séduit par le profil de David Jurasek

Pami les postes à renforcer au RC Lens cet hiver, il y a celui d’arrière gauche. Franck Haise veut un défenseur capable de joueur dans tout le couloir gauche. Et les recruteurs du club nordiste auraient des vues sur David Jurasek, piston gauche du Benfica Lisbonne, selon les informations de Foot Mercato. Le profil de l’international tchèque (5 sélections) est très apprécié dans le Nord d'après le média spécialisé.

Frédéric Hébert, le coordinateur sportif du club de Ligue 1, pousse donc pour mettre le défenseur de 23 ans à la disposition de l’entraineur du RCL. Malgré la forte concurrence sur cette piste, les décideurs lensois espèrent convaincre le club portugais, ainsi que David Jurasek de rejoindre les Sang et Or. La source indique que le RC Lens sollicite le joueur du Benfica sous la forme d’un prêt.

David Jurasek en difficulté au Benfica Lisbonne

Notons que David Jarusek n’est pas en fin de contrat au Portugal. Bien au contraire, il a un bail renforcé qui va jusqu’en juin 2028. Cependant, il a peu de temps de jeu sous le maillot du club lisboète. La cible du Racing Club de Lens a pris part à seulement 12 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 480 minutes de jeu cumulées cette saison. En plus, le Tchèque avait été recruté au Slavia Prague, en aout 2023, contre un montant non négligeable.

Son transfert avait coûté 14 millions d’euros au Benfica, selon les chiffres de Transfermarkt. Mais en difficulté à Lisbonne, sa cote à fondues. Elle serait de 8 millions d’euros sur le marché, actuellement. Pour rappel, le RC Lens a perdu deux milieux de terrain, à cause de la CAN. Ce sont : Nampalys Mendy (Sénégal) et Abdul Samed Salis (Ghana), mais aussi l'ailier Morgan Guilavogui (Guinée).