Une première réponse du Stade Rennais est tombée pour Nemanja Matic que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais convoitent sérieusement cet hiver.

Mercato Stade Rennais : Marseille et Lyon à l'affut pour Matic

L’OM et l’OL sont en quête de nouveaux joueurs pour se renforcer, notamment dans l’entrejeu. Lyon a ciblé Baptiste Santamaria au Stade Rennais dans un premier temps, en plus de Rade Krunic de l’AC Milan. Mais depuis quelques jours, c’est la star du club breton, Nemanja Matic (35 ans), qui est la cible prioritaire du club rhodanien.

David Friio fait le forcing pour recruter l’expérimenté joueur. A Marseille, le profil de l’ancien joueur de Chelsea, Manchester United ou encore l’AS Rome fait l’unanimité. Privé de joueurs dans le milieu de terrain (Pape Gueye, Azzedine Ounahi), en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’OM s’est positionné pour l’international serbe (48 sélections, 2 buts).

Le SRFC ne veut céder Nemanja Matic à aucun club en Ligue 1

Mais informé de l’intérêt que ce dernier suscite, le club breton aurait arrêté une décision. Elle n’est pas officielle, mais elle est révélée par Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. D’après les indiscrétions de l’Insider, le Stade Rennais ne veut pas céder Nemanja Matic à Lyon, ni à aucun autre club de Ligue 1.

Néanmoins l’envie de départ du milieu de terrain pourrait pousser le club à revoir sa position. La source a justement prévenu que « l’envie du joueur de partir est de plus en plus forte chaque jour ». Pour rappel, le Serbe veut quitter Rennes et l’a fait savoir à ses dirigeants comme l’a révélé Ouest-France cette semaine. Il est certes sous contrat avec el SRFC jusqu’en juin 2025, mais lui et sa famille n’ont pas réussi leur intégration en Bretagne.