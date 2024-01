Potentiel candidat au rachat du Stade de France, le PSG n’a finalement pas présenté de dossier pour l’antre de Saint-Denis. Et cela pourrait tout changer dans le dossier du Parc des Princes.

PSG : Anne Hidalgo tend à nouveau la main à Nasser Al-Khelaïfi

Après plusieurs mois de bras de fer sur l’épineux sujet du rachat du Parc des Princes, la Mairie de Paris et la direction du Paris Saint-Germain pourraient prochainement retourner à la table des négociations. Après avoir renoncé à candidater pour le rachat du Stade de France, le club de la capitale a vu une nouvelle étape être franchie ce jeudi 4 janvier, puisque les autorités municipales de Paris se disent désormais ouvertes à la discussion. En effet, dans les colonnes du journal Le Parisien, Emmanuel Grégoire, Premier adjoint d’Anne Hidalgo, a annoncé que la Mairie de Paris est de nouveau ouverte à la discussion avec le Paris SG sur une possible vente du Parc des Princes, estimant qu’un stade agrandi pourrait voir le jour en 2027.

« C’est une bonne nouvelle, car on va pouvoir travailler sérieusement sur l’hypothèse du maintien du PSG au Parc », a confié Emmanuel Grégoire sur la non-candidature du PSG au rachat du Stade de France. D'après les informations de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a désormais d'autres projets en tête et songerait sérieusement à construire un stade flambant neuf de 70.000 places en Île-de-France. Toutefois, la Mairie de Paris compte renouer contact avec le club de la capitale afin d'entamer de nouvelles négociations autour du rachat du mythique antre des Rouge et Bleu.

Le Parc des Princes bientôt propriété du Paris SG ?

Alors que le Paris Saint-Germain n'a pas totalement écarté l'idée de racheter et rénover le Parc des Princes au cas où le stade venait à être mis en vente, Anne Hidalgo serait désormais prête à discuter avec Nasser Al-Khelaïfi. « On comprend que c’est soit cette option, soit un hypothétique nouveau site, or nous continuons à penser que le Parc est la solution la plus sécurisante, financièrement, techniquement et sportivement (pour le club). Nous sommes donc disposés à reprendre langue, le plus rapidement possible, avec le PSG pour trouver une issue favorable », a ajouté Emmanuel Grégoire.

Le média RMC Sport explique que l'arrivée du fonds américain Arctos Partners dans le capital du PSG en décembre dernier change la donne pour le club francilien. Avec le fonds d'investissement américain, les dirigeants ont des projets plus importants et plus onéreux afin de proposer la meilleure des solutions à tous leurs supporters. Les prochains mois devraient donc être décisifs dans le dossier.