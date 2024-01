En quête de nouveaux renforts cet hiver, le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, est en discussion pour prolonger un milieu de terrain de Marseille.

L'Olympique de Marseille se prépare à une période hivernale très mouvementée, marquée par le départ de plusieurs joueurs clés en raison de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Avec pas moins de sept joueurs partis disputer cette compétition africaine, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, attend des renforts de qualité pour les remplacer et maintenir un niveau de compétitivité élevé de son équipe en cette seconde partie de saison.

Mercato OM : Mehdi Benatia en discussions avancées avec Pape Gueye

La direction de l’OM se mobilise alors en coulisse pour répondre favorablement aux besoins de son coach. Elle doit également traiter la situation de certains footballeurs en fin de contrat. C’est le cas notamment de Pape Gueye, dont le contrat expire en juin. Plusieurs clubs britanniques montrent déjà un intérêt pour le joueur de 24 ans, qui est libre de négocier avec d'autres formations dès cet hiver. Pour éviter qu’il parte gratuitement au terme de la saison, la direction de l’OM a alors entamé des négociations pour prolonger Pape Gueye.

Malgré une première offre de prolongation, les discussions entre les deux parties n'ont pas toujours encore abouti. Pape Gueye attend une proposition plus avantageuse avant de signer un nouveau contrat à Marseille. Face à cette situation, la direction marseillaise ne baisse pas les bras. La Provence indique que Mehdi Benatia, le nouveau directeur de l'OM, a pris en main ces négociations et tente de convaincre le joueur d’étendre son bail. Les pourparlers sont actuellement à un stade avancé. Reste à savoir si un accord sera conclu pour le renouvellement de son contrat à Marseille. En attendant, Pape Gueye est convoqué avec l’équipe nationale du Sénégal pour participer à la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire.