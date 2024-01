Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso s’est exprimé sur les situations de Valentin Rongier et de Luis Henrique à la Commanderie.

OM : Valentin Rongier trop pressé de retrouver la compétition

Grièvement blessé au genou en novembre dernier, Valentin Rongier a retrouvé les chemins de l’entraînement à la Commanderie, mais son coach estime que le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’est pas encore prêt pour retrouver la compétition. « Il a commencé à reprendre la course en extérieur, mais il faut un peu le freiner parce que l’on connaît les problèmes qui peuvent surgir si on reprend trop vite, a confié le coach marseillais. Nous parlons d’un gars et d’un professionnel incroyable. J’ai besoin de le freiner un peu parce qu’il y a un temps de convalescence à respecter », a déclaré Gennaro Gattuso, qui estime que « fin janvier-début février, on pourra commencer à parler de date de retour, mais on est sur la bonne voie. » Une bonne nouvelle pour l’OM qui a vu son milieu de terrain se vider de tout son monde avec la Coupe d’Afrique des Nations. Le technicien italien a également eu un mot pour l’attaquant marseillais Luis Henrique, de retour après son prêt à Botafogo.

Gattuso : « Il faut que Luis Henrique soit moins paresseux »

De retour de son prêt à Botafogo, Luis Henrique a rejoint ses coéquipiers de l’OM à la Commanderie. L’attaquant de 22 ans a rapidement pris connaissance avec la méthode de Gennaro Gattuso, qui semble vouloir lui donner une chance de prouver sa valeur sur la Canebière. « Depuis qu’il est arrivé, j’ai bien aimé sa façon de jouer et sa mentalité. Je le connaissais un peu, je savais qu’il allait revenir donc je l’ai étudié pour connaître ses caractéristiques. Sur les phases sans le ballon, avec ce que je recherche, il peut encore progresser au niveau des transitions », a confié l’ancien coach de l’AC Milan devant les médias.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, Luis Henrique pourrait donc rester en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison. Même si Gattuso lui conseille d’être moins paresseux. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans le futur. Il s’est entraîné dès le début très fort, avec une bonne mentalité. Après je le répète, il peut faire mieux dans les phases sans le ballon, il faut qu’il soit parfois un peu moins paresseux », a précisé le successeur de Marcelino.