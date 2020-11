RC Lens - Angers SCO : Massadio Haïdara annonce la couleur

Publié le 27 novembre 2020 à 14:15

Massadio Haïdara, défenseur du RC Lens, était en conférence de presse, ce vendredi. Il a évidemment évoqué le match contre Angers SCO, mais aussi la concurrence à son poste.

RC Lens : Angers SCO ne sera pas facile à jouer selon Haïdara

Massadio Haïdara sera sans doute dans le groupe du RC Lens pour affronter Angers SCO, dimanche (15h) au stade Bollaert. C’est bien lui qui a été désigné pour accompagner son entraineur France Haise devant les médias, en conférence de presse d’avant-match. Le Racing Club est certes invaincu lors de ses trois derniers matchs, mais le défenseur reste prudent face aux Angevins. « Ils ne seront pas faciles à jouer », a-t-il soufflé. L’arrière gauche du RC Lens espère évidemment une victoire après le nul concédé au FC Nantes (1-1), mercredi, lors du match en retard de la 8e journée de Ligue 1. Sauf qu’il ne veut pas que les Canaris reproduisent le même match. En effet, les Lensois avaient joué une seule période, la première, en menant logique (1-0) à la pause. En seconde période, les Sang et Or avaient relâché, ce qui avait permis aux Nantais de revenir au score (1-1, 81e). « Si on fait deux véritables mi-temps, on pourra mettre Angers SCO en danger », a indiqué Massadio Haïdara.

Massadio Haïdara face à la concurrence de Sylla et Boura

Suspendu pour trois matchs en début de saison, le joueur de 28 ans a fait 3 apparitions seulement en championnat après avoir purgé sa peine. Il est en effet en concurrence avec Issiaga Sylla et le jeune Ismaël Boura, mais cette émulation « est très saine et leur entente est bonne ». Le N°21 du RC Lens a fait remarquer par ailleurs qu’Issiaga et lui ont plus d'expérience comparativement à Ismaël. Néanmoins, l’arrière latéral gauche de 20 ans « a beaucoup de qualités ». « On sait bien que si l'on tire tous vers le haut, l'équipe y gagnera même si un seul d'entre nous peut jouer », a-t-il déclaré pour finir.













Par ALEXIS