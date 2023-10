L’OM poursuit les négociations avec Medhi Benatia. Les deux parties vont dans le même sens, mais un dernier obstacle freine sa signature.

Les négociations avancent pour Medhi Benatia

La réunion tendue entre les supporters et la direction de l'Olympique de Marseille a déclenché une série de changements au sein du club. Outre le départ précipité de l'entraîneur Marcelino, plusieurs membres du directoire de l’OM ont également quitté leurs postes, dont Javier Ribalta et David Friio. Cette situation a alors contraint le président du club, Pablo Longoria, à rechercher un nouveau directeur sportif pour prendre en main la gestion de l'effectif marseillais.

Plusieurs noms ont été évoqués pour ce poste clé, mais c'est finalement Medhi Benatia, actuellement agent de joueurs, qui semble être le favori pour occuper la fonction de directeur sportif à l'OM. Les négociations entre le club et Medhi Benatia ont déjà débuté il y a quelques semaines et semblent progresser de manière positive. Sauf que Medhi Benatia n'a pas encore mis un terme à ses fonctions d'agent de joueurs, ce qui constitue un frein à son arrivée à l'OM.

L'Olympique de Marseille confiant pour Medhi Benatia

Néanmoins, les deux parties sont déterminées à aboutir à un accord. Le journaliste Karim Attab a en effet partagé des informations encourageantes sur ce dossier, affirmant qu'"il n'y a rien de ralenti entre l'OM et Medhi Benatia". Le confrère souligne que les récents bouleversements au sein du club ont rendu "nécessaire une réorganisation" à l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur marocain se serait même déjà mis au travail pour atteindre cet objectif.

"Les deux parties, l'OM et Mehdi Benatia, travaillent dessus", ajoute la source. L'expérience de l’ancien joueur du Bayern Munich et son réseau impressionnant dans l’univers du football devraient apporter une perspective précieuse à l'OM dans cette période de transition. Il reste à voir comment se dérouleront les négociations, et si un accord définitif sera conclu entre les deux parties dans les prochains jours. Pour l’heure, Mehdi Benatia semble très intéressé par le projet phocéen. Le club présidé par Pablo Longoria reste aussi très optimiste concernant l'issue des négociations.