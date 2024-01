Alors que le défenseur Nordi Mukiele pourrait quitter les rangs durant ce mercato hivernal, Luis Campos viserait un gros coup au RC Lens pour le remplacer.

Mercato PSG : Nordi Mukiele en route pour le Bayern Munich ?

Titulaire dimanche soir contre l’US Revel en 32e de finale de la Coupe de France, Nordi Mukiele pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain. D’après les informations du journal L’Equipe, le Bayern Munich aurait transmis une offre de prêt payant avec une option d’achat de 25 millions d’euros pour avoir l’ancien joueur du RB Leipzig. Pas forcément opposé au départ de Mukiele, le Paris SG aimerait tout de même recruter son remplaçant avant de lui délivrer un bon de sortie. Séduit par l'expérience et la polyvalence du natif de Montreuil, l’entraîneur bavarois Thomas Tuchel en fait sa priorité pour cet hiver. Le compatriote de Kylian Mbappé veut retrouver du temps de jeu pour avoir une chance d’être appelé par Didier Deschamps pour l'Euro de l’été prochain. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens seraient déjà en train de lui chercher un remplaçant.

Kevin Danso pour remplacer Nordi Mukiele ?

En effet, d’après les renseignements obtenus par le quotidien sportif, Luis Campos aurait tenté de mettre la main sur un défenseur dans l’optique d’un départ de Nordi Mukiele. Le conseiller football du club de la capitale française se serait alors rapproché de Kevin Danso, le défenseur central du RC Lens. Cependant, Franck Haise, l’entraîneur des Sang et Or, aurait mis son véto au départ de l’international autrichien de 25 ans. Les décideurs lensois auraient alors éconduit Campos et le Paris SG. Obligeant ainsi l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi à refuser la proposition du Bayern Munich pour Nordi Mukiele. Le défenseur formé à Montpellier étant à l’heure actuelle le seul latéral arrière droit de métier présent au sein de l’effectif de Luis Enrique après le départ d’Achraf Hakimi à la CAN.