La prochaine recrue de Pablo Longoria ne viendra pas de l'Italie. Le dirigeant de l'Olympique de Marseille se retrouve bloqué sur une piste de la Juventus.

Après la signature de Jean Onana, l'Olympique de Marseille attend d'autres arrivées cet hiver. Et ce d'autant plus que la direction du club et Gennaro Gattuso ne sont pas satisfaits des performances de Iliman Ndiaye et d’Ismaila Sarr, tous partis en sélection pour la CAN 2023. Le technicien italien avait d'ailleurs exigé à ses dirigeants la signature d'un ailier cet hiver. Et la pioche identifiée par Pablo Longoria l'emmène directement du côté de la Juventus. A en croire Tuttosport, le président de l'OM aurait des vues sur le jeune Samuel Iling-Junior. L'ailier anglais présente l'avantage d'être polyvalent avec la possibilité d'évoluer sur les deux côtés de l'attaque.

Mais cette piste est désormais hors de portée de l'OM puisque la Juventus n'a pas l'intention de laisser partir sa pépite cet hiver. Selon la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame devrait prochainement prolonger le contrat de Iling-Junior. La direction du club aurait même entamé des discussions avec l'ailier en ce sens. De quoi dérouter sans doute Pablo Longoria.

Le gros casse-tête de Gennaro Gattuso

L'Olympique de Marseille est sans doute l'un des clubs de Ligue 1 les plus affectés par la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le club phocéen sera privé de plusieurs joueurs dont notamment Chancel Mbemba, Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr. Des forfaits majeurs pour un club contraint de présenter une équipe compétitive pour la deuxième partie de la saison marquée par des barrages de Ligue Europa, la Coupe de France et bien évidemment la Ligue 1. De quoi mettre Gennaro Gattuso devant un gros casse-tête et sous pression. L'officialisation de la signature de Jean Onana est donc loin de contenter l'entraîneur italien de l'OM, qui a réalisé une première partie de saison plutôt mitigée.