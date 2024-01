Alors que Pablo Longoria souhaite renforcer son équipe cet hiver, le mercato de l’OM prend une tournure inattendue avec une possible vente de Pape Gueye.

Mercato OM : Pape Gueye refuse de prolonger, l'inquiétude grandit

C’est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato hivernal. Le président Pablo Longoria et son équipe ont entamé des démarches concrètes en vue de prolonger le contrat de Pape Gueye, qui expire en juin prochain. Les discussions entre les deux parties ont débuté depuis plusieurs semaines et une deuxième offre a même été transmise au joueur dans l’optique de le convaincre de signer un nouveau bail à l’OM. Pablo Longoria, qui ne veut pas se voir reprocher d’avoir mal géré le dossier, est ainsi déterminé à boucler cette affaire.

Le problème, c’est que la seconde offre marseillaise, dont les détails n’ont pas encore fuité, est loin d’être satisfaisante aux yeux de Pape Gueye. Ce dernier maintient sa position initiale et refuse jusqu’ici d’accepter les termes présentés par sa direction. Face à ce refus persistant, le club entraîné par Gennaro Gattuso doit maintenant envisager différentes options. L'une d'entre elles consiste à laisser Pape Gueye partir gratuitement à l’issue de la saison en cours, une perspective peu souhaitable pour la direction phocéenne. L'autre alternative, qui prend de l’ampleur en interne, serait de vendre le joueur cet hiver afin de tirer profit de son départ. D’autant plus que ce ne sont pas les courtisans qui manquent pour son transfert

Le FC Porto en pole position pour Pape Gueye

Une destination probable se dégage d’ailleurs pour Pape Gueye. Alors que plusieurs clubs anglais restent à l’affut pour sa signature, c’est finalement le FC Porto qui semble désormais en pole position pour s'attacher les services du milieu de terrain sénégalais. La Tribune Olympienne rapporte en effet sur son compte X que les dirigeants portugais sont engagés dans des négociations avec l'OM en vue de finaliser son transfert durant ce mercato hivernal.

Cette approche n’a pas été repoussée. Bien au contraire, la proximité entre l'OM et le FC Porto pourrait faciliter ces pourparlers, ouvrant ainsi la voie à une possible vente de l’ancien joueur du Havre aux Dragoes. La situation évolue rapidement, et il reste à voir si un accord final sera conclu entre les parties concernées.