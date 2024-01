Révélé par L’Equipe, mardi, le transfert de Malick Fofana à l’OL est conclu. Elle devrait être annoncée officiellement dans les prochaines heures.

Mercato : Le transfert de Malick Fofana bouclé, officialisation imminente

Le quotidien sportif a informé que Malick Fofana serait la troisième recrue hivernale de l’OL, à la suite des Brésiliens Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur central), arrivés de Botafogo au Brésil. Hugo Guillemet avait même lâché des détails sur le transfert de l’ailier de la Gantoise (Belgique). Il a indiqué que l’Olympique Lyonnais va décaisser 15 millions d’euros hors bonus, et que la pépite de 18 ans va s’engager jusqu’en juin 2028.

L’information du journal sportif est confirmée par Fabrizio Romano, ce mercredi. Il annonce un accord total entre les deux clubs et les représentants de l’international Espoir Belge (5 sélections). D’après le journaliste italien, l’officialisation de la signature de Malick Fofana est imminente. Elle devrait se faire dans les prochaines heures.

Le transfert de la pépite bouclé à 17 M€, plus 5 M€ de bonus

Le confrère précise que le KAA Gent touchera 17 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Pour rappel, David Friio, directeur sportif de l’OL, a annoncé les arrivées de deux têtes offensives cette semaine à Lyon. Et sans doute, Malick Fofana est l’une d’entre elles. A noter que la pépite belge a disputé 31 matchs cette saison, dont 19 dans le championnat (Jupiler pro League) et 10 en coupe d’Europe. Il a marqué 4 buts et délivré 6 passes.

Après la signature de cette dernière, Nemanja Matic devrait débarquer à Lyon, en attendant de trouver un accord pour Saïd Benrahma de West Ham ou Arnaut Danjuma de Villarreal, qui est prêté à Everton.