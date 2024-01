Annoncé dans le viseur du PSG, Sacha Boey est loin d'être une cible pour Luis Campos sur ce marché hivernal des transferts.

Mercato PSG : Luis Campos sous pression

Après avoir réussi à officialiser la signature de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain attend encore un peu pour Gabriel Moscardo. En attendant de trancher sur le sort du milieu de terrain brésilien, Luis campos est déjà focalisé sur d'autres chantiers, dont la défense centrale du club de la capitale. Avec la blessure de Milan Skriniar, le double champion en titre de France recherche un nouveau renfort défensif, malgré l'ajout de Beraldo, qui n'est visiblement encore une garantie pour Luis Enrique qui veut toujours de renfort. Dans le même temps, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Nordi Mukiele qui pourrait quitter le club à tout moment cet hiver. C'est dans ce contexte que des rumeurs ont annoncé le PSG sur une piste surprenante. Il s'agit de Sacha Boey, sociétaire de Galatasaray en Turquie.

La piste Sacha Boey déjà avortée

La course aux recrues n'est jamais chose simple lorsqu'il s'agit du mercato hivernal. Luis Campos en a conscience et fait actuellement face à ses exigences. Les rumeurs aussi affluent mais sont aussitôt démenties. C'est le cas d'un intérêt du PSG annoncé pour le jeune latéral droit français de Galatasaray. Deneu un élément indispensable dans la défense du club turc, Sacha Boey serait une cible pour le club français afin de compenser l'absence de Achraf Hakimi. Une information démentie par Fabrizio Romano, qui assure que le club bleu et rouge n'a manifesté aucun intérêt pour le jeune footballeur.

Hugo Ekitike se rapproche d'un départ

Une arrivée de l'ancien rennais au Parc des Princes est donc d'office écartée, pendant qu'un départ au club se précise. Blacklisté au PSG depuis le début de la saison, Hugo Ekitike ne devrait pas être encore Parisien au terme de ce mercato hivernal. D'après L'Equipe, Francfort aurait pris de l'avance dans le dossier et devrait boucler l'arrivée du joueur dans les prochains jours. Ekitike, qui avait rejeté une première approche du club allemand l'été dernier, serait désormais ouvert à l'idée de se relancer ailleurs et loin du PSG.