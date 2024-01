Désireux de rejoindre l’OL sur ce mercato d’hiver, Nemanja Matic sèche l’entraînement du Stade Rennais depuis plus d’une semaine. Cela a fait réagir le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC envoie une demande d’explication à Nemanja Matic

Déterminé à changer d’air cet hiver, Nemanja Matic a quitté la Bretagne et ne s’est donc pas présenté aux séances d'entraînement du Stade Rennais depuis plus d’une semaine. D’accord avec l’Olympique Lyonnais pour un transfert d’ici le 31 janvier prochain, le milieu de terrain de 35 ans entend ainsi forcer la main à sa direction rennaise. Mais dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le SRFC a haussé le ton, exigeant notamment des explications à l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United, notamment.

Tout en condamnant « ce comportement » totalement « incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025 », « le SRFC reste maintenant dans l’attente des explications du joueur », indique le club breton dans son communiqué. Désormais engagé dans un bras de fer avec l’international serbe, le 10e de Ligue 1 « est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. » Et c’est l’OL qui pourrait en payer le prix fort.

Le Stade Rennais prêt à compliquer la tâche à l’OL pour Matic

Quand bien même Nemanja Matic n’apprécie pas les conditions dans lesquelles il vit à Rennes, avec notamment l’absence d’école internationale pour ses enfants en Bretagne, la direction du Stade Rennais ne s’attendait pas à un tel comportement de la part d’un joueur de la trempe de son numéro 21. Son départ à Londres ayant été décidé de façon unilatérale. Cependant, cette attitude du joueur ne serait pas de nature à faciliter son transfert à l’Olympique Lyonnais. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Foot Mercato, Olivier Cloarec et Florian Maurice ne feront aucun cadeau à Matic, qui dispose encore d’un an et demi de contrat sous le maillot rouge et noir. D’ailleurs, la famille Pinault serait d’accord avec la position de la direction du club et serait ainsi prête à laisser pourrir la situation. John Textor et l’OL sont donc prévenus.