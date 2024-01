Après le communiqué incendiaire du Stade Rennais suite à son absence à l’entraînement depuis plus d’une semaine, Nemanja Matic est sorti du silence.

Mercato Stade Rennais : Nemanja Matic annonce son retour à Rennes

Dans un communiqué publié jeudi, le Stade Rennais a rappelé Nemanja Matic à ses obligations, lui qui « ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué. » Le SRFC regrette ce comportement qui est totalement incompréhensible de la part d'un joueur expérimenté sous contrat jusqu'en 2025, tout en attendant des explications avant de prendre certaines mesures. Quelques heures après cette missive, le milieu de terrain de 35 ans a répondu sur Instagram pour expliquer aux supporters rennais qu’il va revenir en Bretagne pour décider de son avenir avec le club.

« Chers supporters, je souhaite mettre fin aux spéculations et dire que l’été dernier, j’ai été honoré de l’invitation du Stade Rennais à être une pièce importante de ce projet ambitieux qui avait besoin d’un joueur avec mes caractéristiques et mon expérience. Je peux simplement confirmer que notre club est devenu un club exceptionnel, notamment pour les jeunes. Malheureusement, par ma faute, je n’ai pas réussi à concilier ma vie privée à ma vie professionnelle.

Je n’ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale, qu’ils fréquentaient depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi je suis parti ces 3 derniers jours, afin de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille. Demain, je retourne à Rennes où l’on va discuter avec le club pour décider des prochaines étapes », écrit l’international serbe sur le réseau social. Mais pour certaines sources, l’aventure entre Matic et le SRFC va bel et bien prendre fin cet hiver.

Accord entre Nemanja Matic et l’OL

D’après les informations du journaliste Florent Gautreau de l’After Foot sur RMC, Nemanja Matic se serait d’ores et déjà mis d’accord avec l’Olympique Lyonnais sur un contrat avec un salaire plus élevé que celui qu’il touche au Stade Rennais. « Quoi qu’il arrive, ce qu’a fait Matic n’est pas anodin », estime Gautreau, qui ajoute que l’ancien milieu défensif de Manchester United « a vidé son casier un peu loucedé, part et fait une sorte de bras d‘honneur aux dirigeants et supporters. Il s’est mis d’accord avec Lyon avec un salaire supérieur à ce qu’il a à Rennes. On comprend mieux pourquoi il était pressé de partir à ce point. Il a déjà sans doute inscrit ses enfants dans une école internationale à Lyon. » Sauf surprise, Matic ne reviendra pas dans le groupe de Julien Stéphan dans la deuxième partie de saison.