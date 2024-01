À la recherche d’un nouveau latéral droit, l’OM a jeté son dévolu sur Josh Doig. Mais le club devra faire face à une rude concurrence sur cette piste.

Mercato OM : Le Torino et Sassuolo s’invitent dans la bataille pour Josh Doig

Le mercato hivernal s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille. Après la récente arrivée de Jean Onana en provenance du Besiktas, les dirigeants phocéens concentrent désormais leurs efforts sur le recrutement d’un nouveau latéral gauche. Et pour étoffer ce secteur de jeu stratégique, un nom est rapidement apparu sur les radars de l’OM, celui de Josh Doig. RMC Sport et Foot Mercato expliquaient récemment que les dirigeants marseillais ont bien engagé des négociations avec le Hellas Vérone afin de conclure le transfert du jeune défenseur de 21 ans dès cet hiver.

Son profil percutant et très prometteur serait apprécié par la direction de l’OM, qui souhaite apporter de la profondeur dans son couloir gauche et faire souffler Renan Lodi durant cette seconde partie de saison. Cependant, ce dossier prend une nouvelle tournure avec l'intrusion de deux nouveaux prétendants dans la course à la signature pour Josh Doig. La Minute OM assure en effet qu’en plus du Torino et l'Udinese, Sassuolo et Leeds United manifestent aussi un vif intérêt pour le jeune défenseur écossais du Hellas Vérone. Cette concurrence féroce complique la tâche aux Phocéens, qui semblaient pourtant optimistes quant à l'issue positive des négociations.

Un prix déjà fixé pour le transfert de Josh Doig

L’intérêt des clubs italiens et anglais montre à quel point Josh Doig est très convoité sur le marché de transferts. Cette concurrence intensifie aussi la pression sur l'OM pour conclure rapidement un accord et sécuriser la venue du jeune joueur. Elle risque surtout d’entraîner une hausse des exigences financières pour son éventuel transfert. Pour le moment, la direction du Hellas Vérone attendrait environ six millions d’euros pour acter le départ de son joueur. Et ce prix de vente pourrait grimper dans les jours à venir, rendant les négociations plus complexes pour les dirigeants de l’OM.

C’est la raison pour laquelle les responsables de l'Olympique de Marseille explorent d’autres pistes en parallèle et l’une d’entre elles mèneraient à Adrien Truffert. Le jeune et polyvalent latéral gauche du Stade Rennais serait même proche de donner son accord pour une arrivée à l’OM durant ce mercato. Mais pour l'instant, rien n’est encore acté dans ce dossier.