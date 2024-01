D'après le journaliste Fabrizio Romano, la possible vente de Renan Lodi rapporterait un joli pactole à l'OM. Al-Hilal pousse pour conclure son arrivée.

Mercato OM : Pablo Longoria séduit par une offre à plus de 15 millions d'euros

Après un match nul frustrant mais heureux face au RC Strasbourg (1-1) vendredi, l'Olympique de Marseille s'active pour trouver un nouveau latéral gauche. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Renan Lodi se dirige de plus en plus vers un départ à Al-Hilal, en Saudi Pro League. Comme annoncé par RMC Sport, Pablo Longoria est en discussion avancée avec ses homologues saoudiens. Le président de l'OM a reçu une offre d'environ 20 millions d'euros et ouvre la porte à un départ de son élément.

Un scénario qui n'avait pas été pensé il y a encore quelques jours. En parallèle, Pablo Longoria tente toujours de convaincre l'Hellas Vérone de céder Josh Doig. Un ultimatum a d'ailleurs été fixé par le dirigeant espagnol selon Fabrizio Romano. Le plan pourrait être d'en faire la doublure d'Adrien Truffert, également convoité par l'OM selon RMC Sport. Cependant, le Stade Rennais souhaite conserver son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2026.

Al-Hilal proche d'un accord total avec Renan Lodi et l'OM

Pour faire avancer le mercato, le club phocéen se concentre vraisemblablement sur la vente de Renan Lodi. Fabrizio Romano annonce ce dimanche que « les négociations entrent dans la phase finale » avec Al-Hilal. Les représentants du leader de Saudi Pro League discutent désormais avec l'OM et Renan Lodi pour régler les derniers détails. Ni le club, ni le joueur n'ont pour le moment donné leur accord total, mais Al-Hilal espère régler cela dans les prochains jours.

Le club saoudien se dirait confiant dans ce dossier, alors que toutes les parties souhaitent trouver un accord au plus vite. La tendance semble être un départ de Renan Lodi, alors que Pablo Longoria est sensible à l'offre d'Al-Hilal. Les discussions sont également de plus en plus concrètes. Même s'il tombe à l'eau, le plan de recruter Doig et Truffert pourrait être remplacé par un autre. Mehdi Benatia, le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria, étudierait le cas de Jaouen Hadjam (FC Nantes) selon Foot Mercato. Bonne(s) surprise(s) dans les jours à venir ou déception(s) ? Le temps nous le dira...