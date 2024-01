Le transfert de Gabriel Moscardo au PSG n'est toujours pas finalisé et le président du Corinthians semble ne plus vouloir poursuivre les négociations pour le joueur de 18 ans.

Mercato PSG : Nouveau coup de pression de Corinthians pour Gabriel Moscardo

Attendu depuis le 1er janvier passé, le transfert de Gabriel Moscardo n’a toujours pas été officialisé par le Paris Saint-Germain. Blessé au pied, le jeune milieu de terrain doit se faire opérer et observer une période d’indisponibilité de trois mois, ce qui complique son transfert. Les dirigeants parisiens, pour se protéger, souhaiteraient inclure une clause pour casser le deal si le souci physique persistait après l'opération. Une option refusée par le nouveau président du club de Sao Paulo, Augusto Melo, qui a laissé jusqu’à la fin de la semaine à Nasser Al-Khelaïfi pour boucler la transaction.

Dimanche soir, sur le plateau de CNN Brasil, le dirigeant brésilien s’est fendu d’une déclaration fracassante, laissant à penser que l’affaire a capoté pour Moscardo. « J'ai demandé (au PSG) de nous renvoyer Gabriel Moscardo. S'il y a un risque là-bas, il y a un risque ici. S'il y a un risque et que nous ne sommes pas payés, laissez-le ici parce que s'il s'améliore ici, nous serons en meilleure position pour le vendre, ce à quoi je suis opposé. Il va revenir », a notamment lancé Augusto Melo, avant d’annoncer que l’international espoir auriverde va finalement se faire opérer dans son pays et non à Doha.

« C'est officiel. Je l'ai fait ramener hier. L'opération va-t-elle avoir lieu ? Il faut suivre la procédure normale, mais non, seulement après l'opération. Alors ce ne sera pas normal. Donc, rendez-le-moi. Ce garçon est une réalité, c'est une opération tranquille, simple, je suis sûr qu'il reviendra bien, avec toute la structure qu'on va lui donner, et ce garçon sera vendu beaucoup plus cher », a ajouté le patron des Corinthians. De son côté, Fabrizio Romano assure que l’opération est toujours en cours et qu’il ne reste que quelques détails à régler pour finaliser l'arrivée du compatriote de Marquinhos dans la capitale française.

Des documents échangés jeudi entre le PSG et le Corinthians

Le journaliste italien confirme qu’il n'y a toujours pas d'accord ce lundi matin entre le Paris Saint-Germain et le Corinthians, et Gabriel Moscardo commence à s'impatienter. Pourtant, des documents pour l'accord auraient été échangés jeudi dernier entre les deux clubs, mais certains détails manquent encore pour la signature officielle du jeune homme, qui attend juste de parapher son bail et de rejoindre les rangs de l’équipe entraînée par Luis Enrique.