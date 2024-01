Alors que tout semblait réuni pour son transfert, Josh Doig s’éloigne de plus en plus de l’OM. Un autre prétendant est proche de boucler sa signature.

Mercato OM : Les négociations se compliquent pour Josh Doig

Le dossier Josh Doig se transforme en un véritable casse-tête pour Pablo Longoria et ses équipes. À la suite des approches concrètes de l’Olympique de Marseille, le jeune défenseur écossais a rapidement donné son accord pour le rejoindre le club phocéen durant ce mercato d’hiver. Les choses paraissaient ainsi en voie pour son arrivée à l’OM. D’autant plus que le latéral gauche de 21 ans a refusé plusieurs offres concurrentes afin de privilégier un transfert à Marseille.

Les dirigeants de l’OM ont ainsi entamé des négociations avec leurs homologues du Hellas Vérone dans le but de finaliser sa signature. Les Olympiens ont formulé une offre d’environ 5 millions d’euros pour tenter de boucler son transfert. Sauf que cette proposition est jugée insuffisante par les dirigeants italiens, qui se montrent très intransigeants. Ces derniers visent une compensation financière plus conséquente avant de céder leur jeune talent. Et la tâche des Phocéens se complique davantage avec la surenchère de Sassuolo.

Sassuolo surenchérit pour Josh Doig

Marc Mechenoua, correspondant pour Le Parisien, révèle en effet que le club italien a fait une offre supérieure à celle de l'OM pour Josh Doig. Même si les détails financiers n’ont pas été précisés, cette nouvelle proposition de Sassuolo vient intensifier la concurrence autour du jeune joueur. Puisque la direction du Hellas Vérone compte céder son latéral gauche au plus offrant. Le journaliste souligne alors que la tendance dans le dossier Josh Doig penche maintenant en faveur de Sassuolo, car le latéral gauche du Hellas Vérone s’éloigne sérieusement de l'OM.

Dans ce contexte, l'Olympique de Marseille devra rapidement réagir pour ajuster sa stratégie de recrutement. Le club présidé par Pablo Longoria parviendra-t-il à surmonter la concurrence et à sécuriser la signature de Josh Doig ? En cas d’échec, il devrait concentrer ses efforts sur le recrutement d’Adrien Truffert du Stade rennais.