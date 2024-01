La blessure et la fin de saison de Stéphane Diarra met l’ASSE dans une situation d’urgence, à deux semaines de la fermeture du mercato d’hiver.

Mercato : L'ASSE plus que jamais dans l'urgence pour se renforcer

Déjà en en quête de joueurs en renfort pour atteindre son objectif (la montée en Ligue 1), l’ASSE est encore plus dans le besoin de se renforcer urgemment, à la suite de la blessure grave de Stéphane Diarra au genou. Ce dernier est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et va se faire opérer. L’ailier ne rejouera plus avec Saint-Étienne auquel il était prêté jusqu’à la fin la saison. Loïc Perrin doit donc revoir ses prévisions. La recherche d’un attaquant supplémentaire s’impose.

Il lui reste 14 jours pour trouver les joueurs offensifs réclamés par Olivier Dall’Oglio, après le match nul contre Laval (0-0). « On manque de profondeur ! On a besoin d’avoir cette profondeur devant, des joueurs qui percutent », avait-il demandé à Loïc Perrin, en indiquant qu’il « souhaite étoffer son attaque qui en a besoin ». Le nouvel entraineur des Verts ne s’était pas limité à cette demande. Il avait exprimé le besoin d’avoir « des passeurs, qui au bon moment sont capables de donner le ballon ».

Saint-Etienne désormais à la recherche de deux ailiers, en priorité

D’après Le Progrès, l’ASSE cherche désormais deux ailiers, à la suite du forfait de Stéphane Diarra. Selon Peuple-Vert, « l'état d'urgence est décrété » chez les Stéphanois, dont l’équipe « montrait déjà des limites sur le plan offensif ». Pour faire leur marché, Loïc Perrin et son équipe de recruteurs vont devoir ouvrir grand les yeux, comme le leur avait recommandé Olivier Dall’Oglio, pour ne pas passer à côté des opportunités de dernières minutes.

L’ASSE a déjà été devancée sur quelques cibles cet hiver, notamment Alan Virginius (parti à Clermont), Mamady Bangré (engagé par Troyes) ou encore Shavy Babicka (recruté par Toulouse). Il reste encore la piste Nathanaël Mbuku, mais elle est au point mort depuis qu’elle a été révélée. P-V croit savoir que le polyvalent attaquant du FC Augsbourg (en Bundesliga) est « en attente des nouvelles de la direction stéphanoise ».