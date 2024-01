L’ASSE poursuit son mercato sans bruit et sans grand moyen, après avoir obtenu le prêt d’Irvin Cardona, un autre joueur du FC Augsbourg serait dans le viseur du club ligérien.

Mercato : Après Cardona, l'ASSE s'intéresse à Nathanaël Mbuku

En manque de temps de jeu au FC Augsbourg, Irvin Cardona est revenu dans le championnat français. Il est la première recrue de l’ASSE. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison. Ancien joueur de l’AS Monaco, puis du Stade Brestois, il a l’expérience du haut niveau. Mais il a peu joué en Allemagne, seulement 13 rencontres toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en Bavière en janvier 2023. Cependant, le polyvalent attaquant bénéficie de la confiance d’Olivier Dall’Oglio, son ancien entraineur à Brest (2019-2021), qui a validé son profile à Saint-Etienne. Après ce joli coup, le club ligérien serait intéressé par Nathanaël Mbuku, un autre joueur en difficulté au FC Augsbourg .

D’après les indiscrétions du compte Twitter ASSE_1933, l’ASSE souhaite également rapatrier ce dernier, afin de se renforcer sur l’aile. Comme Irvin Cardona, le polyvalent attaquant est en quête de temps de jeu. Il a fait seulement trois apparitions en Bundesliga depuis sa signature en Allemagne, le 30 janvier 2023. Ayant rejoint Augsbourg librement il y un an, il est sous contrat avec le club bavarois jusqu’à fin juin 2027 et sa valeur marchande est de 1,5 million d’euros. Nathanaël Mbuku est un ancien joueur du Stade de Reims, son club formateur. Arrivé au sein du club bavarois en provenance du Stade de Reims, le jeune Français n'a joué que trois petits matchs en un an en Allemagne.

Saint-Etienne négocie le prêt de Mamady Bangré avec Toulouse

Découvertes ces dernières semaines, la piste menant vers Mamady Bangré de Toulouse FC serait effective. La source confirme l’intérêt de l’ASSE pour l’ailier de 22 ans, en plus du site internet Les Violets. D’après ce media, les dirigeants de l’ASSE et leurs homologues Toulousains sont entrés en négociations pour le prêt de l’international Burkinabé (6 sélections). Ce dernier est confronté à une forte concurrence en attaque et a joué seulement 8 bouts de matchs cette saison, pour un total de 97 minutes de jeu en Ligue 1. Lié au Téfécé jusqu’en juin 2025, Mamady Bangré est évalué à moins d’un million d’euros sur le marché.