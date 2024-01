Renan Lodi n’aura passé que six mois à l’OM. Le latéral gauche brésilien vient de s’engager officiellement avec le club d’Al-Hilal en Arabie saoudite.

Mercato OM : Renan Lodi va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille frappait un joli coup à l’Atlético Madrid en recrutant Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien n’a pas tardé pour s’imposer au sein de l’effectif phocéen avec un bilan de 23 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Ses performances avec l’OM lui ont même permis d’être convoqué régulièrement en équipe nationale du Brésil.

Toutefois, Renan Lodi ne terminera pas la saison sous le maillot phocéen. Et pour cause, la formation d’Al-Hilal est parvenu à boucler sa signature lors de ce mercato hivernal. Le club marseillais vient d’officialiser son départ via son site officiel. L’ancien défenseur des Colchoneros n’aura finalement passé que six mois à l’Olympique de Marseille avant de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

23 millions d’euros pour son transfert

Si le départ de Renan Lodi n’était pas prévu lors de ce mercato d’hiver, la proposition alléchante venue de la formation saoudienne a tout chamboulé dans ce dossier. Le club phocéen n’a pas tardé à son accord pour ce transfert. Les négociations menées par le conseiller de l’OM, Mehdi Benatia, ont été très positives. Ce deal a été conclu à hauteur de 23 millions d’euros. La direction de l’OM réalise ainsi une belle vente avec un joueur recruté à 13 millions d’euros.

Le club phocéen devra par ailleurs verser près de 8 millions d’euros à l’Atletico Madrid en raison de l’accord conclu entre les deux écuries l’été dernier. Cette vente montre aussi l’habilité de Mehdi Benatia à finaliser des transactions très intéressantes pour les caisses du club phocéen. D’autres départs inattendus pourraient se produire à l’OM en ce mois de janvier.